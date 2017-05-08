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Молдова внедрит Vision 2020

№ 4 (1170) 03 февраля 2017

Евросоюз поможет Молдове внедрить Европейскую стратегию Vision 2020 в области статистики. Сообщение об этом сделал директор Национального бюро статистики (НБС) Виталие Валков на брифинге 31 января после заседания Совета по внешней помощи в области статистики.

 

Виталие Валков разъяснил, что эта программа подразумевает подключение и других государственных учреждений к процессу сбора статистики на национальном уровне. Полномочия НБС должны быть распределены, чтобы повысить эффективность сбора данных.

 

«При каждом министерстве должно быть создано управление, которое будет заниматься сбором профильной информации по европейским стандартам», - пояснил он.

 

Представитель Европейского бюро статистики Eurostat Клаудия Юнкер сказала, что эта организация готова оказать НБС «техническую поддержку во внедрении практик и освоении опыта, которые позволят достичь европейского уровня статистики».

 

«Эта стратегия направлена на повышение объемов, скорости сбора и обработки информации при отсутствии больших финансовых ресурсов», - подчеркнула она.

 

По ее мнению, Молдове необходимо сконцентрироваться на устойчивом технологическом развитии, поскольку в области статистики каждый день появляются новые методы и техники по сбору информации.

 

Европейская стратегия Vision 2020 является общим документом для всей европейской системы, включая Eurostat, статистические бюро стран-членов ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли. Документ принят в мае 2014 года.

4790 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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