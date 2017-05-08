Что ждет экономику в 2017 году

Нынешний год начался с противоречивых прогнозов дальнейшего экономического развития страны. Экспертное сообщество в целом предрекает экономике плачевную участь. Официальная точка зрения, представленная на этой неделе министром экономики Октавианом Калмык, традиционно исходит из противоположных заверений.

По расчетам министерства, пессимистический сценарий сулит Молдове 3,5% прироста ВВП в 2017 году. Оптимистический – до «рекордных» 6,5% годового роста ВВП и масштабное продвижение страны в привлечении инвестиций и создании условий для развития экспортного потенциала. Озвученные министром ожидания исходят из расчетов, что прямые иностранные инвестиции в 2017 году вырастут на 30% и составят свыше $250 млн. В том числе инвестиции в свободные экономические зоны достигнут $86 млн, что в два раза превысит показатели 2016 года, а объем продаж составит 1,3 млрд леев, что тоже в два раза превысит прошлогодний оборот. Количество занятых в СЭЗ увеличится на 60% - это 2,5 тыс. работников.

Экспорт вырастет на 10%, до $2,260 млрд. «В нынешнем году государство планирует выделить на продвижение экспорта и привлечение инвестиций около 105,7 млн леев, включая 53,8 млн леев по проектам, финансируемым из внешних источников, – заявил Октавиан Калмык. – Базовым приоритетом остается внедрение соглашения о свободной торговле с ЕС, но внешнеторговые интересы Молдовы расширяются. Усилия по возврату на восточные рынки, подготовка аналогичных соглашений с Египтом и Китаем помогут снять тарифные и нетарифные барьеры нашим экспортерам. В посольства Турции, Германии и Польши будут дополнительно направлены наши представители по экономике, еще десять посольств получат поддержку для продвижения коммерческих интересов страны».

Министр экономики также сообщил, что приоритеты деятельности министерства в новом году охватывают широкий круг вопросов – от стартующих весной раундов приватизации государственных активов, в том числе и по индивидуальным проектам, в которых оценщиками выступят иностранные эксперты, - до объявления тендера на строительство газопровода Унгень-Кишинев, по которому завершены проектные работы. Планируется также приступить к практическому внедрению 3-го энергетического пакета, предусматривающего институциональную перестройку энергетического сектора Молдовы за счет финансовой поддержки ЕБРР и ЕИБ. Из бюджета более 130 млн леев пойдут на развитие экоэнергетики.

В рамках стратегии продвижения экспорта в 2017 году в Молдове будут гармонизированы с требованиями ЕС 70% национальных стандартов. Но, по сути революционным решением проблем продвижения молдавских товаров на европейские рынки станет международная аккредитация национальной системы сертификации, которая в феврале будет подвергнута соответствующей процедуре специализированным Европейским агентством. К середине года вердикт экспертов внесет ясность – будут ли признаваться молдавские сертификаты соответствия товаров и услуг международным сообществом, что исключит дублирование, и у молдавских производителей отпадет необходимость проходить соответствующие процедуры за рубежом, надеется министр экономики.

Одновременно в поле зрения министерства будут вопросы регулирования предпринимательской деятельности. Планируется сокращение на 20% нормативных актов, внедрение положений закона «О государственном контроле», проектов развития малого и среднего бизнеса, новых правил инвестиций в инновационную сферу, регулирования внутренней торговли и защиты прав потребителей, управление государственной собственностью и др. В нынешнем году ожидается несколько миссий МВФ, которые будут мониторизировать ход выполнения соглашения. «У нас остался долг перед МВФ, обязывающий оптимизировать бюджетные расходы, касающиеся системы государственных и муниципальных предприятий. Их деятельность будет заново отрегулирована, а через 5 лет будет реструктурирована вся система. Соответствующий законопроект министерство подготовило», - сказал Октавиан Калмык.

Надо отдать должное - нынешнее правительство нельзя упрекнуть в отсутствии единой позиции и декларируемом стремлении воплотить до конца взятые на себя обязательства. Но не следует строить иллюзий относительно позитивной динамики макроэкономических показателей в 2016 г., которыми власть и далее обусловливает свои успехи в развитии экономики. «За 25 лет мы так и не определились с моделью экономического развития страны», - считает директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь. Ограниченность внутреннего рынка и затрудненный выход на внешние будут сказываться на объемах производства и в нынешнем году. Год предвыборный, а, следовательно, власть будет больше заниматься пиар-экономикой, считает эксперт.

По мнению эксперта Виктора Чобану, «пока Молдова реализовывает единственную «успешную» модель экономики – региональной прачечной. Наблюдаемый ныне прирост ВВП ничтожный, который компенсирует обвал экономики в 2015 г. При таком «росте» мы удвоим ВВП только через 20 лет. Это означает, что Молдова никогда не преодолеет разрыв с экономиками более развитых стран. И с этим надо считаться при взятии на себя обязательств внедрять международные стандарты. Экономический рост будет, но при такой экономической модели, когда уровень занятости не достигает даже отметки 50%, и страна все ниже скатывается в мировых рейтингах успешности по показателям развития, этот рост будет не здоровым», - считает эксперт.

По словам Галины Шеларь, страну ждут непростые времена. Взятые обязательства перед МВФ по существенному сокращению расходов приведут и уже приводят к серьезным изменениям законодательства, действующей системы социальных гарантий, управления страной в целом. Насколько удастся выдержать взятый темп реформ, покажет время. Например, Нацбанку в прошлом году удалось практически невозможное – уложиться в 2% инфляции к концу года. «И надо быть готовым, что требования международных партнеров могут стать еще жестче», - говорит эксперт. И подчеркивает необходимость «творчески» читать и Соглашение с ЕС, и другие подписанные документы, чтобы правильно определять приоритеты, а отношения с западными партнерами не мешали развиваться и строить отношения с другими странами.

«Низкая инфляция не столько заслуга Нацбанка, сколько отражение спада деловой активности в экономике, - говорит Виктор Чобану. – Государственный долг перешагнул отметку в 50 млрд леев, из которых 21 млрд леев – внутренний долг, куда были включены и обязательства правительства по «украденному миллиарду». Эксперт связывает ожидания инвестиционного бума, который, по прогнозам правительства, вскоре «накроет» страну небесной манной, также с кражей века и отложенной возможностью провести масштабную кампанию по легализации капитала, которую «подсекли» на последней стометровке. Из страны были вывезены около $440 млн якобы прибыли иностранных инвесторов. Страны-адресаты – Кипр, Нидерланды. «Не эта ли прибыль обещает быть возвращенной в Молдову в виде прямых иностранных инвестиций? Тем более, что полномочия Kroll(а) по поиску местонахождения денег распространяются только за пределами юрисдикции страны-заказчика расследования», - предполагает эксперт.

Виктор Чобану также обращает внимание на усиливающуюся тенденцию к монополизации и переделу рынков, и называет для примера нашумевшие истории с игровым бизнесом и импортом лекарств, которые под видом борьбы с нарушениями собираются прибрать к рукам власть имущие. И это только то, что становится известным общественности…

Низкий экономический рост, теневая занятость и сомнительная репутация бизнеса не лучшим образом и далее будут сказываться на аккумулировании бюджетных ресурсов, что упрочит замкнутый круг зависимости от внешних вливаний, которые, как все понимают, не бесконечны, делают печальный вывод эксперты.