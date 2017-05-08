Штрафы соответствуют Конституции

Озабоченность предпринимательских кругов по поводу высоких штрафных санкций за нарушения конкурентного законодательства не обоснованы. К такому выводу пришел Конституционный суд, признавший определение штрафа за недобросовестную конкуренцию в размере до 0,5% от оборота предприятия за прошлый год соответствующим Конституции РМ.

Основанием для рассмотрения дела послужило обращение об исключительном случае неконституционности синтагмы «от общего оборота, достигнутого предприятием в году, предшествующем применению санкции» как ущемляющем право собственности. Решением пленума в 2015 г. Совет по конкуренции установил, что ООО «Volta» нарушило положения Закона о конкуренции, и наложил на предприятие штраф в размере 905,252 тыс. леев. Решение было обжаловано в Апелляционной палате Кишинева, которая и обратилась с запросом в КС.

Признав конституционным положение закона о порядке определения суммы штрафных санкций, КС уточнил, что судебные инстанции имеют право проверять правильность решения Совета по конкуренции, могут уменьшить или увеличить размер штрафов, а в случае, если решение о наложении штрафа является необоснованным или принято с нарушением установленной процедуры, могут аннулировать штрафы. Итак, соответствует или нет штрафные санкции совершенному деянию, должны выяснять и решать судебные инстанции.

В Совете по конкуренции поддерживают решение Конституционного суда и добавляют, что положение об определении санкций нарушителям не только не противоречит Конституции, но и полностью соответствует правовым нормам Европейского союза, где размер штрафов гораздо больше ударяет по карманам предпринимателей. Антимонопольное законодательство в этом смысле считается самым «дорогостоящим», чтобы его нарушать.