Трудности парковки

Минэкономики обнародовало инициативу, согласно которой автомобилям, оснащенным газовым оборудованием, могут запретить парковаться на подземных стоянках в зданиях. Такие машины представляют опасность, ведь если произойдет взрыв газового баллона в подвале, то последствия будут катастрофические.

В случае утечки газ попадает в вентиляционную систему, то есть, при взрыве пострадает не только стоянка, но и верхние этажи. К тому же, в Молдове газовое оборудование в автомобилях устанавливают в неавторизированных мастерских, кустарным способом.

По приблизительным оценкам, в Молдове насчитывается порядка 4 тыс. автомобилей, оснащенных оборудованием для использования в качества топлива сжиженный или сжатый природный газ. Минэкономики предлагает обязать водителей таких машин использовать наклейку с надписью «транспортное средство, оснащенное газовым оборудованием».

Профессор, доктор экономических наук в области сертификации продукции и услуг Василий Зетья отметил для «ЛП»: «Намерения минэкономики надо только приветствовать, потому что государственное ведомство обратило внимание на проблемы использования не сертифицированного оборудования и ремонтных станций, а также безопасность зданий и находящихся там людей. Проблема чрезвычайно серьезная, и следует пояснить гражданам, откуда и почему она появилась. Ситуация крайне ухудшилась после того, как весной 2016 года по инициативе минтранса был внесен ряд изменений и дополнений в Кодекс автомобильного транспорта Молдовы. В частности, из Кодекса была изъята статья об обязательной оценке соответствия в сфере автомобильного транспорта. Как следствие, перестали проверять и тех, кто устанавливает в машинах газовое оборудование».

Как заявил Василий Зетья, изменений в Кодексе добивались влиятельные владельцы автотранспортных компаний, чтобы избавиться от контроля. По сути это означает отмену надзора за деятельностью экономических субъектов, что позволяет им уклоняться от предоставления качественных и безопасных услуг, уплаты налогов в госбюджет. Когда система оценки соответствия работала, количество аварий было на порядок меньше, чем сегодня. Ведь транспортные средства должны были проходить испытания по шуму, вибрации, условиям рабочего места водителя и пассажиров, по загазованности салона и т.д. Газовое оборудование было одной из составляющих такой проверки.

К сожалению, сегодня наносится ущерб и потребителям, потому что садясь в автобус, микроавтобус или легковой автомобиль, оснащенный газовым оборудованием, люди не знают, насколько это оборудование безопасно и правильно ли оно установлено. Теперь о сгоревших автомашинах каждую неделю сообщают в телевизионных репортажах. Особенно часто горят такси.

В Молдове насчитывается порядка 1,5 тыс. станций по техническому обслуживанию и ремонту, около 50 станций тестирования. Сколько из них сегодня имеют в наличии оборудование для переделки автомашины с бензина на газ - никто этого не знает. Когда работала система оценки соответствия, станции по техническому обслуживанию и ремонту, а также станции тестирования проходили проверку и получали сертификат. «Меня часто спрашивают, сколько станций сертифицировано на данный момент? Получается, что ни одной, - подчеркивает Василий Зетья. - Ведь их сертификация отменена вместе с отменой обязательной оценкой соответствия. Никто теперь их не контролирует и ни проверяет: какое используется метрологическое оборудование, подъемники, инструменты, и целый ряд других параметров, которые прописаны в процедуре оценки».

Разумеется, людям интересно сравнивать, как обстоят дела с автомобильным газовым оборудованием в других странах? В международных стандартах и нормах перечислены требования к видам деятельности станций по ремонту и эксплуатации, в том числе и тем, кто занимается установкой газового оборудования. Осуществляется и ежегодный контроль газового оборудования, это делается на станциях тестирования при прохождении машинами техосмотра. А в Молдове такие требования убрали из законодательных и нормативных документов...

Независимый эксперт в сфере автомобильного транспорта Адриан Дорош пояснил, что если в автомобиле установлено газовое оборудование, это должно быть указано в техническом паспорте данного транспортного средства. Но вряд ли парковщик будет проверять техпаспорт при въезде на стоянку, у него такого права нет. А что делать в случаях, когда подземный гараж является собственностью владельца автомобиля? Кто ему запретит парковать свой автомобиль с газовым оборудованием на свое парковочное место, в подвале многоэтажного дома?

Чтобы обезопасить граждан, нужно регламентировать данную область, внедрить основные требования и методы надзора за их выполнением, а не запрещать людям пользоваться более дешевым топливом.

Конечно, станции по техническому обслуживанию и ремонту должны измерять состав выхлопных газов газовым анализатором. То есть, по соответствию нормам выхлопных газов можно определить, насколько четко работает оборудование, происходит ли правильно смешивание воздуха с газом в камере сгорания. Если нет, то надо регулировать само газовое оборудование. А кто сегодня оценивает работу и оснащенность станций по техническому обслуживанию и ремонту? Опять же, двигатель может работать хорошо, но могут быть утечки, которые не всегда возможно почувствовать. Проблема комплексная: соответствие этого газа стандартам и нормам по одоризации, и не только.

- Трудно поверить, но общественность должна знать, что сегодня оценка соответствия сжиженного и природного сжатого газа для заправки автомобилей дело добровольное, и далеко не все импортеры обращаются в органы по оценке соответствия для прохождения процедуры сертификации - говорит Адриан Дорош. - Заправляемый в автомобиль газ - это смесь газов с неоднородным химическим составом. Газ не пахнет и, согласно правилам безопасности, в него нужно добавлять одорант для придания выраженного запаха. Автомобильный газ можно ввозить в страну и продавать без сертификации. Какой его состав? Кто может гарантировать, что при заправке автомашины газом потребитель приобретает качественное топливо?