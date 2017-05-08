Статистически значимый рост

Национальное бюро статистики сообщило, что рост сельхозпроизводства в 2016 году в Молдове превысил 18%. Но анализ по секторам заставляет учитывать определенные нюансы.

Основную массу прироста валового аграрного продукта в 2016 году обеспечил сектор растениеводства (26% в сопоставлении с показателем за 2015). При этом рост в животноводстве весьма умеренный (3,1%). В результате доля растениеводческого сектора в структуре валового сельхозпроизводства-2016 увеличилась до 72% - с 68%, а животноводческого сократилась до 28% - с 32% по итогам 2015.

Более того, в растениеводстве лучшие показатели зарегистрированы в производстве культур первой группы. Они в определяющей мере обусловлены благоприятными погодными условиями зимы и весны прошлого сельхозсезона. Отсюда рост средней урожайности пшеницы на 30,3% и рапса – на 28,3%. Условия для производства сельхозкультур второй группы были хуже. Но и в этом случае рост был обеспечен или меньшим увеличением урожайности в комбинации с очень существенным расширением посевных площадей (например, под подсолнечником – до рекордного уровня 360 тыс. га). Или, к примеру, в свеклосахарном сегменте – за счет технологических инноваций, активно внедряемых на протяжении последних пяти-семи лет.

Проблема, по мнению экономиста, доктора сельскохозяйственных наук Виктора Мороза, заключается в том, что на фоне в целом сравнительно невысокого агротехнологического уровня сектора растениеводства в нашей стране флуктуации валового внутреннего сельхозпродукта могут быть очень велики. То есть, прошлогодний рост вполне может быть нивелирован падением в текущем году – если погода в контексте глобальных климатических изменений преподнесет молдавским сельхозпроизводителям очередные неприятные сюрпризы. Тем более, что значительное расширение посевов некоторых технических культур в прошлом году может усугубить и без того сложную фитосанитарную ситуацию в новом сельхозсезоне.

Как отметает эксперт IDIS Viitorul Виорел Киврига, большая разница между долями в ВАП между животноводческим и растениеводческим секторами – это негативная диспропорция. Однако, примерно в том же соотношении, что и теперь, она существовала и в советский период Молдовы (с той разницей, что тогда объемы производства во многих отраслях обоих секторов были выше). Основная проблема в том, что несмотря на сравнительно меньшие годовые флуктуации, сектор животноводства в долгосрочной ретроспективе стагнирует, а отдельные его сегменты - даже сокращаются. И потенциал его восстановления в перспективе – увы, не высок.

По итогам прошлого года в животноводческом секторе наиболее ощутимый рост отмечен в производстве яиц (7%) и выращивании животных (4,8%). В первом случае, как считают специалисты отраслевых ассоциаций, стимулом для прироста выступила ситуативная активизация экспорта – в страны Азии. Во втором случае, по мнению председателя Патрональной ассоциации производителей мяса и мясных продуктов Сержиу Градинару, прирост стал следствием девальвации национальной валюты и, по цепочке, снижения импорта мяса, переориентации его переработчиков на отечественное сырье. Его доля в структуре промпереработки, по предварительной оценке, за прошлый год возросла примерно с 3/4 до 4/5. Прежде всего, этот относится к сектору свиноводства и, в меньшей степени, птицеводства. Кроме того, «слабый лей» способствовал также увеличению - правда, сравнительно небольшому, - экспорта свинины. Наконец, парадоксальным образом на повышение производства в этой отрасли сработало распространение чумы свиней в регионе и, соответственно, ограничения поставок свинины из Украины и стран Евросоюза.

Производство молока в прошлом году сократилось на 0,8%, как отмечается в справке нацбюро статистики – «в результате снижения поголовья коров в сельхозпредприятиях на 10,1%, а в домашних хозяйствах населения – на 1,9%». Как утверждает исполнительный директор Ассоциации производителей молока и молочных продуктов «Lapte» Каролина Линте, сокращение поголовья коров на крупно-товарных фермах в значительной мере обусловлено политикой субсидирования - а именно, установлением сравнительно низких «плафонов»-лимитов на размер субсидий в животноводческом секторе.

Кроме того, не способствуют инвестициям в молочной отрасли и периодически возникающее в ходе обсуждения принципов стимулирования агропрома предложение предоставлять инвесторам субсидии не чаще одного раза в течение нескольких лет. Между тем, гарантированно высокая продуктивность у коров молочных пород, импортируемых из Германии и Голландии в Молдову, составляет лишь три года. Соответственно, чтобы поддерживать высокую эффективность, поголовье товарных ферм необходимо частично обновлять едва ли не каждый год. Наиболее логичная поставка в такой ситуации – минимум один автомобиль-скотовоз (33 коровы). Цена сделки – порядка 60 тыс. евро. Проекты животноводческих ферм с бюджетом такого размера молдавские банки кредитуют, мягко говоря, крайне неохотно.

Впрочем, судя по статистическим данным, существенное сокращение поголовья коров, по крайней мере, в прошлом году еще не конвертировалось в пропорциональное снижение производства молока. По мнению Каролины Линте, это можно интерпретировать и как позитивный сигнал. Несмотря на все сложности, как минимум в товарном секторе все-таки идут качественные структурные изменения в целом и обновления поголовья в частности. Локомотивом этого процесса в условиях ограниченного субсидирования со стороны государства выступают некоторые молочные фабрики, располагающие собственными фермами и/или финансово поддерживающие своих агропартнеров-животноводов.

Иначе можно расценить динамику молочного животноводства в домохозяйствах. По мнению Виктора Мороза, плавное снижение поголовья дойных коров в хозяйствах населения и малых фермерских хозяйствах – это общеевропейская тенденция. Она связана, во-первых, с усиливающимся доминантным положением индустриальных ферм (но это не наш случай), а во-вторых – со старением населения и нежеланием молодого поколения заниматься тяжелым и ежедневным трудом классических фермеров-животноводов.

По данным статистики, 42% от общего объема сельхозпродукции были произведены на сельхозпредприятиях, 19% - в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 39% - в домашних хозяйствах населения. Высокий удельный вес домашних хозяйств в общем объеме сельхозпроизводства обусловлен именно большой долей животноводческой продукции в этих хозяйствах, которая составляет 71% от общего объема по стране. Кроме того, домохозяйства и малые фермерские хозяйства в прошлом году произвели 86% от общего объема картофеля, 82% - овощей, 73% винограда, 67% - кукурузы.