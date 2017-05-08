«Продажа» Floreni SA без смены владельца

Некоторые отечественные СМИ обратили внимание на факт продажи в январе нынешнего года значительного пакета - 31,59%, 91 587 тыс. акций -крупнейшей отечественной птицефабрики Floreni SA (Флорень, Анений Ной). Отмечалось, что сумма сделки – 1,24 млн леев, т. е. цена одной акции составила около 1,35 леев при номинале 10 леев. Сделка была проведена на «не регламентируемом фондовом рынке», продавец – Riversdale Investments Ltd (Белиз), покупатель – неназванное физическое лицо.

В ответ на просьбу корреспондента «ЛП» прокомментировать смысл сделки председатель совета Floreni SA Владимир Шаульский отметил, что покупатель крупного пакета акций – нынешний мажоритарный акционер птицефабрики. Он же контролирует компанию Riversdale Investments Ltd. Этот бизнесмен купил контрольный пакет акций флоренской птицефабрики по сложившейся на тот момент рыночной цене (порядка 1,2-1,3 леев за акцию) еще восемь лет назад. Чтобы обезопасить собственность от попыток рейдерских захватов, одна часть акций тогда была приобретена на его собственное имя (физлицо), другая – на иностранную компанию.

С тех пор в мясном бизнесе Молдовы произошли существенные перемены. На молдавском рынке мяса птицы доминирующие позиции перешли от импортеров замороженной курятины к отечественным производителям охлажденной курятины. Рыночная доля последних, по экспертным оценкам, составляет 70-80%. При этом продукция Floreni SA занимает около половины всего рынка (в прошлом году объем продаж предприятия превысил полмиллиарда леев).

Учитывая во всех смыслах надежные позиции предприятия, его мажоритарный акционер принял решение объединить контролируемые им же пакеты акций Floreni SA. В результате, через биржевого брокера был приобретен пакет, формально принадлежавший Riversdale Investments Ltd. Итого физлицу – мажоритарному акционеру и фактически, и официально принадлежит более 80% акций Floreni SA. Как полагает Владимир Шаульский, это обстоятельство никак не повлияет на производственную деятельность флоренской птицефабрики или ситуацию на молдавском рынке мяса птицы в целом.