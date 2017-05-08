Долгоиграющий обмен

Три года понадобилось кишиневской примэрии, чтобы решить вопрос о замене участка проектно-строительной фирме Ago-Dacia.

Участок в аренду под строительство жилого дома и офисного (либо многофункционального) здания на бул. Д. Кантемира фирма получила от городских властей еще в 2003 году. Жилой многоэтажный дом давно построен, а вот вокруг строительства офисного здания развернулась целая история.

Сначала планам помешал кризис, строительство пришлось отложить. Но когда в 2013 году у застройщика были готовы все разрешительные документы – градостроительный сертификат, разрешение на строительство, согласование всех инстанций, - жильцы дома, во дворе которого должно было начаться строительство, выступили против. По их мнению, пятиэтажный офис находился бы слишком близко к фасаду, что нарушило бы инсоляцию нескольких квартир. Кроме того, чтобы расчистить площадку, пришлось бы вырубить часть деревьев, перенести ближе к дороге детскую площадку, а для подъезда и парковки офису понадобилась бы дополнительная территория.

Строители пытались найти компромисс, предлагали благоустроить двор, поставить скамейки, качели, отремонтировать входы в подъезды, но люди стояли на своем. Одобрение жильцов дома получить не удалось, и тогда фирма согласилась перенести строительство на другой участок, который предложит примэрия.

С тех пор прошло три года. В декабре появилось решение муниципального совета, согласно которому в обмен на арендованный участок на бул. Д. Кантемира 5/5 площадью 0,0951 га фирме Ago-Dacia в аренду на пять лет предоставляется участок площадью 0,1909 га на ул. Каля Ешилор для проектирования и строительства жилого дома. Арендатору предписано заключить договор аренды с управлением землепользования примэрии, (плата за аренду составит 10% от нормативной цены), зарегистрировать договор в кадастре, в срок разработать проектную документацию и представить ее на согласование в главное управление архитектуры, градостроительства и землепользования. При строительстве соблюдать границы арендованной территории, завершить строительство дома и сдать его в эксплуатацию до истечения срока аренды, а также обустроить прилегающий к жилому зданию участок.

По словам генерального директора фирмы Ago-Dacia Николая Врынчан, участок находится напротив озера и парка на Скулянке, там планируется построить небольшой девятиэтажный дом на один подъезд. С небольшими по площади квартирами, рассчитанными на молодые семьи.

В настоящее время строители переживают не лучшие времена, крупные объекты начинать рискованно, так как продажи квартир идут не очень хорошо, считает Николай Врынчан. В связи с сокращением объемов строительства, сложно сохранить кадры, уходят и уезжают из страны как молодые рабочие, так и опытные специалисты. В лучшие времена в фирме работало 250 человек, сегодня во много раз меньше. Сказывается и общее нестабильное состояние экономики, и отсутствие перспективы, что заставляет людей искать применение своим силам в других странах.