Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Долгоиграющий обмен

№ 4 (1170) 03 февраля 2017

Три года понадобилось кишиневской примэрии, чтобы решить вопрос о замене участка проектно-строительной фирме Ago-Dacia.

 

Участок в аренду под строительство жилого дома и офисного (либо многофункционального) здания на бул. Д. Кантемира фирма получила от городских властей еще в 2003 году. Жилой многоэтажный дом давно построен, а вот вокруг строительства офисного здания развернулась целая история.

 

Сначала планам помешал кризис, строительство пришлось отложить. Но когда в 2013 году у застройщика были готовы все разрешительные документы – градостроительный сертификат, разрешение на строительство, согласование всех инстанций, - жильцы дома, во дворе которого должно было начаться строительство, выступили против. По их мнению, пятиэтажный офис находился бы слишком близко к фасаду, что нарушило бы инсоляцию нескольких квартир. Кроме того, чтобы расчистить площадку, пришлось бы вырубить часть деревьев, перенести ближе к дороге детскую площадку, а для подъезда и парковки офису понадобилась бы дополнительная территория.

 

Строители пытались найти компромисс, предлагали благоустроить двор, поставить скамейки, качели, отремонтировать входы в подъезды, но люди стояли на своем. Одобрение жильцов дома получить не удалось, и тогда фирма согласилась перенести строительство на другой участок, который предложит примэрия.

 

С тех пор прошло три года. В декабре появилось решение муниципального совета, согласно которому в обмен на арендованный участок на бул. Д. Кантемира 5/5 площадью 0,0951 га фирме Ago-Dacia в аренду на пять лет предоставляется участок площадью 0,1909 га на ул. Каля Ешилор для проектирования и строительства жилого дома. Арендатору предписано заключить договор аренды с управлением землепользования примэрии, (плата за аренду составит 10% от нормативной цены), зарегистрировать договор в кадастре, в срок разработать проектную документацию и представить ее на согласование в главное управление архитектуры, градостроительства и землепользования. При строительстве соблюдать границы арендованной территории, завершить строительство дома и сдать его в эксплуатацию до истечения срока аренды, а также обустроить прилегающий к жилому зданию участок.

 

По словам генерального директора фирмы Ago-Dacia Николая Врынчан, участок находится напротив озера и парка на Скулянке, там планируется построить небольшой девятиэтажный дом на один подъезд. С небольшими по площади квартирами, рассчитанными на молодые семьи.

 

В настоящее время строители переживают не лучшие времена, крупные объекты начинать рискованно, так как продажи квартир идут не очень хорошо, считает Николай Врынчан. В связи с сокращением объемов строительства, сложно сохранить кадры, уходят и уезжают из страны как молодые рабочие, так и опытные специалисты. В лучшие времена в фирме работало 250 человек, сегодня во много раз меньше. Сказывается и общее нестабильное состояние экономики, и отсутствие перспективы, что заставляет людей искать применение своим силам в других странах.

6880 Автор: Татьяна ГЛАЗОВА
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1935
БОГОРАД ВладимирДиректор НИИ "РИФ Акваапарат". 
1947
ПАЛАМАРЧУК ПетрМенеджер.
1949
ПЕТРАКЕ ШтефанПредприниматель.
1959
ЯНИОГЛО ФедорДиректор ООО "Майдан-груп".
1961
ЯУК ВикторМенеджер.
1963
АФОНИН АлимБывший депутат Парламента.
1967
БОТНАРЮК ТатьянаВ 2009-2014 депутат парламента РМ.
1973
ГАИНА ВикторГенералный директор компании "Media Security".


Курс валют НБМ на 08.05.2017
EUR
20.8209
+0.0000
USD
19.0459
+0.0000
RON
4.5806
+0.0000
RUB
0.3295
+0.0000
UAH
0.7191
+0.0000

01/0508/05


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Доля «зеленой энергии» растет
ТОП-10 лучших молдавских розовых вин
Председатель Правления Ассоциации Иностранных Инвесторов встретился с Премьер-министром РМ
Услуги мобильного и фиксированного Интернет-доступа стали основными двигателями роста сектора электронных коммуникаций
За что платят потребители?
«Selena-Bivol»: длинный путь к мечте
Беды Молдовы: стихия, коррупция…
Пятый транш грантов для групп садоводов и животноводов
Молдова – в тренде розовых вин
Район Единец: потенциал сохраненный и приумноженный




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».