Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Для проведения squeeze out выполнены все формальности

№ 3 (1169) 27 января 2017

В декабре-январе подведены итоги четырех публичных предложений (ПП) на выкуп акций, объявленных в ноябре прошлого года. Эти предложения рассматривались в качестве предварительных тендеров, после которых, в соответствии со ст. 30 закона о рынке капитала, офертанты в течение трех месяцев имеют право заявить о принудительном выкупе оставшихся акций.

 

Итоговые сделки по этим ПП были заключены на Фондовой бирже Молдовы (регулируемый рынок) и принесли следующие результаты.

 

Группа из четырех физических лиц собиралась выкупить 17938 (12,9%) акций АО «Pan-Com», цена выкупа — 14 леев, фактически куплено 4354 акции (3,13%);

 

Группа из семи физических лиц объявила о выкупе 1214 (9%) акций АО «SCPC», цена — 10 леев, в итоге приобретено 804 акции (5,96%);

 

44175 (10,61%) акций АО «Pietris» намерен был выкупить Юрие Нэстас, цена выкупа — 19 леев, приобретено 25398 акций (6,09%);

 

Компания «Sudzucker Holding GMBH» выкупала 339009 (3,1%) акций АО «Sudzucker-Moldova», цена выкупа — 32,48 леев, по итогам тендера выкуплено 29469 акций (0,27%).

 

В двух случаях, а именно в случае с АО «Pan-Com» и АО «Pietris» офертанты добились права принудительного выкупа (процедура squeeze out), преодолев, возможно с «лицами, действующими согласовано», 90-процентный рубеж в капитале общества. В остальных случаях результаты тендеров не имели решающего значения, а сами ПП объявлялись только как необходимое условие исполнения требований закона.

 

В проспекте публичного предложения «Sudzucker Holding GMBH», например, «лицом, действующим согласованно» значится «Moldova-Agroindbank», там же приведены последние данные о корпоративном раскладе накануне тендера: «Sudzucker Holding GMBH» принадлежит 8636566 (79,1%) акций АО «Sudzucker-Moldova»; «Moldova-Agroindbank» владеет 1350488 (12,41%) акций. В сумме их доля составляла 91,48%, после окончания тендера, а сделка на бирже была зарегистрирована 10 января, она увеличилась незначительно, но ее вполне достаточно для объявления squeeze out. На это отведено три месяца. Акции могут быть принудительно выкуплены почти у семи тысяч мелких акционеров.

7710 Автор: Андрей ЧЕГАРОВСКИЙ
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1949
ШТЕПА БорисВ 2001-2009 депутат Парламента.
1955
РАБИЙ НиколаеВ 1997-2016 генеральный директор АО Floare Carpet.
1958
ШАНДРОВСКИЙ ВениаминГенеральный директор АО "Intexnauca".
1973
ТАНУРКОВ ГеннадийГенеральный директор Центра "Микрохирургия глаза" им. Святослава Федорова.


Курс валют НБМ на 07.05.2017
EUR
20.8209
+0.0000
USD
19.0459
+0.0000
0.0000
+0.0000
RON
4.5806
+0.0000
RUB
0.3295
+0.0000
UAH
0.7191
+0.0000

30/0407/05


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Доля «зеленой энергии» растет
ТОП-10 лучших молдавских розовых вин
Председатель Правления Ассоциации Иностранных Инвесторов встретился с Премьер-министром РМ
Услуги мобильного и фиксированного Интернет-доступа стали основными двигателями роста сектора электронных коммуникаций
За что платят потребители?
«Selena-Bivol»: длинный путь к мечте
Беды Молдовы: стихия, коррупция…
Пятый транш грантов для групп садоводов и животноводов
Молдова – в тренде розовых вин
Район Единец: потенциал сохраненный и приумноженный




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».