Для проведения squeeze out выполнены все формальности

В декабре-январе подведены итоги четырех публичных предложений (ПП) на выкуп акций, объявленных в ноябре прошлого года. Эти предложения рассматривались в качестве предварительных тендеров, после которых, в соответствии со ст. 30 закона о рынке капитала, офертанты в течение трех месяцев имеют право заявить о принудительном выкупе оставшихся акций.

Итоговые сделки по этим ПП были заключены на Фондовой бирже Молдовы (регулируемый рынок) и принесли следующие результаты.

Группа из четырех физических лиц собиралась выкупить 17938 (12,9%) акций АО «Pan-Com», цена выкупа — 14 леев, фактически куплено 4354 акции (3,13%);

Группа из семи физических лиц объявила о выкупе 1214 (9%) акций АО «SCPC», цена — 10 леев, в итоге приобретено 804 акции (5,96%);

44175 (10,61%) акций АО «Pietris» намерен был выкупить Юрие Нэстас, цена выкупа — 19 леев, приобретено 25398 акций (6,09%);

Компания «Sudzucker Holding GMBH» выкупала 339009 (3,1%) акций АО «Sudzucker-Moldova», цена выкупа — 32,48 леев, по итогам тендера выкуплено 29469 акций (0,27%).

В двух случаях, а именно в случае с АО «Pan-Com» и АО «Pietris» офертанты добились права принудительного выкупа (процедура squeeze out), преодолев, возможно с «лицами, действующими согласовано», 90-процентный рубеж в капитале общества. В остальных случаях результаты тендеров не имели решающего значения, а сами ПП объявлялись только как необходимое условие исполнения требований закона.

В проспекте публичного предложения «Sudzucker Holding GMBH», например, «лицом, действующим согласованно» значится «Moldova-Agroindbank», там же приведены последние данные о корпоративном раскладе накануне тендера: «Sudzucker Holding GMBH» принадлежит 8636566 (79,1%) акций АО «Sudzucker-Moldova»; «Moldova-Agroindbank» владеет 1350488 (12,41%) акций. В сумме их доля составляла 91,48%, после окончания тендера, а сделка на бирже была зарегистрирована 10 января, она увеличилась незначительно, но ее вполне достаточно для объявления squeeze out. На это отведено три месяца. Акции могут быть принудительно выкуплены почти у семи тысяч мелких акционеров.