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НКФР не согласна

№ 3 (1169) 27 января 2017

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) не утвердила проект изменений в свое предписание для публичной продажи акций Moldova Agroindbank (MAIB).

 

В пятницу на заседании НКФР из четырех ее членов за предложенный проект решения проголосовала лишь Нина Доска, а Юрие Филип, Виктор Каптарь и Аурика Дойна - против.

 

Разногласие у членов НКФР вызвали предложения Нацбанка и эмитента акций MAIB о том, чтобы Комиссия внесла изменение в свое решение о продлении срока размещения эмитированных MAIB 40% акций на публичном рынке еще на 90 дней.

 

В предписании эмитенту о выпуске 40% акций, выпущенных взамен аннулированных акций, акционеры которых признаны НБМ «согласованными», принятое НКФР в апреле 2016 г., говорилось, что если акции не будут выкуплены до конца 2016 года или будут выкуплены только частично, то банк сможет выкупить их остаток по номиналу.

 

В этом же решении НКФР установила две стартовые цены на акции номиналом 200 леев в размере 1054 лея и 1064 лея.

 

В декабре, когда стало ясно, что некоторые потенциальные инвесторы проводят собственную оценку активов MAIB и не успевают их приобрести к 26 и 28 декабря 2016 г., по просьбе НБМ регулятор рынка капитала продлил срок их размещения еще на 90 дней. В своем решении об этом в декабре 2016 г. комиссия исключила синтагму о том, что эмитент может сам выкупить данные акции по их номинальной стоимости.

 

В результате жаркой дискуссии, члены комиссии решили «провести раунд консультаций с НБМ, чтобы решить данный вопрос». Его деликатность заключается в том, что некоторые члены НКФР считают, что регулятор не имеет права указывать, по какой цене эмитент должен будет выкупать оставшиеся акции из эмиссии в 40%.

 

«Эмитент должен будет принять решение об этом в соответствии с законами об акционерных обществах и о финансовых учреждениях», - сказал Юрие Филип, считая, что будет логичнее, если НБМ, владеющий информацией о финансовом положении эмитента, сам примет решение, по какой цене ему выкупить оставшиеся акции, чтобы это не создало проблем банку.

 

По какой бы цене MAIB не выкупил оставшиеся из эмиссии в объеме 40% акций, уменьшение уставного капитала, после процедуры выкупа, он будет осуществлять из расчета номинальной цены акций - 200 леев за штуку.

 

«Учитывая высокую капитализацию MAIB, можно было бы сделать так, чтобы эмитент выкупил оставшиеся акции в казначейство, чтобы потом, при благоприятной конъюнктуре на финансовом рынке, предложить их инвестору», - сказал агентству профессиональный участник рынка капитала, заметив при этом, что для этого необходимы соответствующие поправки в законодательство.

7720 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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Список персон
  • ДОЙНА Аурика

    Экономист.

  • ДОСКА Нина

    Заместитель председателя административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку.

  • КАПТАРЬ Виктор

    Член Национальной комиссии по финансовому рынку.

  • ФИЛИП Юрие

    Заместитель председателя административного совета НКФР.



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