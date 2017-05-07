Три месяца без изменений

Решением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы на заседании 26 января базисная ставка сохранена на прежнем уровне – 9,0% годовых.

Ставки по кредитам овернайт и по депозитам овернайт, в соответствии с действующей методологией формирования, также остаются неизменными: соответственно, 12,0% и 6,0% годовых.

Нормы поддержания обязательных резервов от привлеченных средств также неизменны: в молдавских леях и неконвертируемой валюте - на уровне 35% от базы, а в конвертируемой валюте – на уровне 14% от базы.

Эти параметры денежной политики НБМ сохраняются с 27 октября 2016 года.