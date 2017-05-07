Юрие Чокан снова во главе

Главой созданного при правительстве Центра по внедрению реформ (см. стр. 16) назначен экс-председатель Центральной избирательной комиссии Юрие Чокан.

Он был членом ЦИК на протяжении 16 лет, в том числе в 2011-2016 гг. возглавлял этот орган. С его именем многие политики и эксперты связывают неоднократные «странные» решения и метаморфозы в ходе избирательных кампаний. Включая снятие в последний момент с предвыборной гонки в 2014 году партии Ренато Усатого (ошибочность чего потом было подтверждено в суде), признание «недействительными» более 200 тыс. подписей граждан за проведение референдума, «ночной разворот» в тенденциях голосования на местных выборах в Кишиневе и т. д.

Несмотря на все это, кабинет министров посчитал Юрие Чокана «высоким профессионалом» и наиболее достойным кандидатом на управление Центром по внедрению реформ.