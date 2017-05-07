Прибыль получена, но риски выросли

Для таких показателей, как прибыль и рентабельность, решающую роль играет качество управления банком. Умение найти «золотую середину» между доходностью размещения активов и рисками особо ценно в смутные времена.

Молдавская банковская система вот уже третий год пребывает в зоне постоянной турбулентности. Чётких и однозначных признаков выхода их неё мы не видим до сих пор. Поэтому особое внимание в настоящий период сосредоточено на качестве портфелей и уровнях риска.

О том, что ситуация остается сложной, наглядно свидетельствуют данные об объеме активов с учетом риска. За последний год этот показатель сократился на 9,0%. В то время, как объем активов без учета рисков вырос на 6,0%. Как видим, векторы показателей направлены в разные стороны.

По нашим расчетам, основанным на статистических данных НБМ, получается: активы на сумму 7 320 млн леев классифицированы как рискованные. Это существенная составляющая картины текущего состояния банковской системы. Можно, конечно, в очередной раз посетовать на ужесточение оценок со стороны надзорного органа. Но памятуя о недавней истории «трёх плохих банков», сбрасывать со счетов фактор риска для значительной части активов мы пока не станем.

Разумеется, динамика названных показателей, как и всех других, варьирует от банка к банку. Но для нас в конечном счете важно понимать, в каком состоянии находится система. А выводы относительно каждого конкретного учреждения могут сделать заинтересованные лица, самостоятельно или при помощи специалистов. Благо информации теперь достаточно в открытом доступе.

Некоторые из опрошенных нами экспертов считают, что «рост объема рискованных активов не стоит выпячивать, как серьезную проблему». По отношению к росту совокупного нормативного капитала темп роста «плохих активов» ниже. Оптимисты указывают на то, что в целом по системе достаточность капитала с учетом риска за отчетный год подросла с 26,21% до 30,30%. Тогда как нормативные требования к этому показателю не превышают 16%. «Сегодня мы имеем почти двойной запас прочности. Так что клиентам банков, по большому счёту, беспокоиться не о чем. Увеличение расчетных рисков по активам – это зона внимания самих банков, акционеров, надзорного органа. А клиентов оно беспокоить не должно», - заметил один из банкиров.

Оптимистично настроенные эксперты указывают также на то, что за прошедший год доля «задолженностей» к объему всего капитала даже немного сократилась – с 5,00% до 4,73%. Тогда как по итогам 2014 года она составляла полных 6,6%.

Их критично настроенные коллеги, наоборот, обращают внимание на существенное увеличение «уровня уязвимости капитала», по сравнению с декабрем 2015 года он вырос с 8,6% до 20,7%.

Остаток задолженности по кредитам (основная сумма), по официальным данным НБМ, за двенадцать месяцев сократился на 3 427 млн леев. Или на 9,0%. В то же время, суммарный остаток задолженности по неблагоприятным кредитам увеличился на 1 871 млн леев, т.е. почти в полтора раза!

Остаток задолженности по неблагоприятным кредитам (основная сумма) по отношению к совокупному нормативному капиталу вырос с 40,8% до 57,9%. Да, в прошлом были времена, когда доля неблагоприятных кредитов зашкаливала и выше финальной отметки 2016 года.

Но я не припомню ситуации, когда доля неблагоприятных кредитов в общей сумме кредитного портфеля системы составляла бы, как сейчас, более 16%. В 2015 году она не превышала 10%. В более ранние годы – максимум 12%. А сейчас получается, чистим-чистим кредитные портфели, а «мусора» в них не убавляется. Более того, даже прибавляется.

Сумма рассчитанных «скидок на потери» за прошедший год выросла на 36% и перевалила за отметку в 6 млрд леев. Если бы не высокая доходность по государственным ценным бумагам, позволявшая заработать, особо не напрягаясь, многим молдавским банкам пришлось бы показать не рост, а снижение собственного капитала.

Скидки «на потери от обесценивания активов и резервов на потери условных обязательств», рассчитанные по стандартам МСФО, которые дают возможность для более оптимистичной оценки рисков, выросли немногим меньше – всего на неполные 34%.

Согласно данным НБМ, сейчас по разряду «просроченные кредиты» значится сумма в 4 721 млн леев. Это больше, чем даже тогда, когда в системе было еще четырнадцать банков. Какую часть из «просрочки» придется со временем списать «за баланс» и потом дожидаться реализации залогов в условиях снижающегося спроса, ответить точно никто не сможет. Всё зависит от обстоятельств. Сохранится ли внешнее финансирование, придут ли в страну инвестиции, будет ли развиваться или стагнировать экономика…

Четких и ясных ответов на эти вопросы пока нет. Только обещания и «надувание щёк».

Показателем недоверия к возможности успешного развития банковской системы является отсутствие притока инвестиций в уставный капитал банков. Вот и в 2016 году ни один из банков не провел дополнительную эмиссию. Предыдущие попытки привлечь дополнительные средства даже от действующих акционеров казалось бы успешных банков не увенчались успехом. Похоже, пока банкам приходится рассчитывать на пополнение капитала исключительно за счет прибыли.

За прошедший год за счет этого единственного источника СНК пополнился на 487 млн леев. Это приблизительно 1/10 часть от суммы текущих просроченных кредитов.

Но пока ситуация складывалась для большинства банков скорее благожелательно, чем негативно. Щедрые ставки по казначейским обязательствам, остаткам на счетах и сертификатам НБМ, позволили коммерческим банкам выйти по итогам 2016 года на рентабельность активов в 1,97%. Против 1,66% в 2015 году. И 0,85% в 2014 году. Но сейчас ставки упали, и ждать от названных источников особых доходов не стоит. При сохранении высокого уровня краткосрочной наличности на счетах банкам придется изворачиваться в поисках применения «лишним деньгам».

Уровню рентабельности капитала в 11,95% в прошедшем году банки также во многом обязаны минфину, одалживавшему у них деньги в ожидании внешнего финансирования, и НБМ, «боровшемуся с инфляцией» и «угрозой обесценивания лея по отношению к иностранным валютам».