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Устойчивость банковской системы выросла

№ 3 (1169) 27 января 2017

Банковская система значительно повысила устойчивость за счет реформ в 2016 г. Такое мнение высказали в четверг на пресс-конференции авторы исследования «Результаты мониторинга недавних реформ в финансово-банковском секторе РМ», представленного аналитическим центром Expert-Grup.

 

Исполнительный директор центра Адриан Лупушор сказал, что прогрессу способствовали законы, нацеленные на борьбу с отмыванием денег, преобразованием гарантий по кредитам НБМ в госдолг, а также подписание Меморандума с Международным валютным фондом.

 

«Подписав соглашение с МВФ, Молдова обязалась гарантировать прозрачность действий в банковской системе, постепенно устраняя пробелы в законодательстве, касающиеся финансово-банковского сектора. Теперь правительство выступает гарантом того, что кризис, который произошел в 2014 г. в банковской сфере, уже не повторится», - сказал он.

 

Эксперт Думитру Пынтя отметил, что, «несмотря на имеющийся прогресс, банковская сфера еще остается уязвимой». Он отметил, в частности, нынешнюю схему гарантий депозитов, которая, в случае банкротства банка, не позволит ему справиться с затратами.

 

«Максимальная сумма гарантий по депозитам составляет 6 тыс. леев. Это слишком мало, учитывая нынешний уровень зарплат в стране. Желательно, чтобы эта сумма была постепенно увеличена до 24 средних зарплат к 2020 г. Необходимо, чтобы НБМ в ближайшее время предложил качественные реформы по внесению изменений в законодательство о гарантиях банковских депозитов», - считает эксперт.

 

Аналитик Expert-Grup Еуджен Гилецкий говорит, что Молдове необходимо в точности следовать рекомендациям МВФ, чтобы сохранить стабильность банковского сектора. В этом плане принятие разработанного  закона о либерализации капитала и налоговом стимулировании может «подорвать зарегистрированный прогресс».

 

«Принятие этого закона позволяет людям, причастным к краже миллиарда из банков, спокойно задекларировать украденные средства. Это свяжет, в первую очередь, руки Kroll, занимающейся расследованием кражи, и практически сведет к нулю возможность возврата в Молдову миллиарда», - считает он.

 

В то же время, Гилецкий положительно оценил принятый закон о преобразовании гарантий по кредитам НБМ в размере 13,3 млрд леев в госдолг. По его мнению, правительство «выбрало наиболее логичный способ восстановить банковскую систему, предложив процентную ставку на уровне 5%. Власти приняли такое решение, основываясь на рекомендациях МВФ. Если бы этот закон не был принят, затраты правительства, а также граждан, были бы более существенны», - считает эксперт.

 

Еще одним положительным действием правительства стала Программа «Первый дом», запущенная минфином. Эксперт Серджиу Гайбу отметил, что это - не только удачный социальный проект, он важен и с точки зрения «укрепления банковской системы РМ».

 

«Проект предполагает ипотечный кредит на покупку жилья на 10-30 лет, под 9% годовых. Это увеличит количество клиентов банков, что поспособствует их устойчивости в случае очередного кризиса. Это приведет к развитию сектора строительства. Но власти не должны останавливаться на этой программе, а запускать другие подобные проекты, которые приведут к развитию экономики», - сказал он.

7690 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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  • ЛУПУШОР Адриан

    Исполнительный директор Независимого аналитического центра Expert-grup.



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