Президент настроен решительно, но готов к компромиссам

Первая встреча президента страны Игоря Додона с прессой вызвала широкий интерес у СМИ и резонанс в обществе. Журналисты старались, задавали вопросы по делу и не очень, пытались провоцировать, упрекать. Глава государства держал удар с улыбкой на лице и решительностью в голосе.

Перечень затронутых в ходе общения тем простирается от итогов визита в Москву и взаимоотношений с ЕС и НАТО до «президентского халата» Игоря Додона и его отдыха с семьей в Сочи.

Президент начал с отчета о проделанной работе. «За 30 дней мы выполнили примерно 70% из того, что намечали на первые 100 дней. Я хочу, чтобы граждане Молдовы привыкли к тому, что появились политики, которые не только раздают обещания, но и выполняют их», - заявил Игорь Додон. И перечислил выполненное: визит в Москву и восстановление отношений с Российской Федерацией; первые шаги в приднестровском урегулировании; инициация отмены «грабительского закона» о перекладывании на плечи граждан возврата украденного из банков $1 млрд; «идентификация» путей для проведения досрочных парламентских выборов.

Последний пункт и стал отправной точкой для общения с прессой. Президент заявил, что готов инициировать референдум о наделении главы государства правом роспуска парламента. При этом Игорь Додон заметил, что был бы не против, чтобы парламент без референдума утвердил его инициативу о внесении подобной поправки в Конституцию. «Но скорее всего парламент не поддержит это предложение. Тогда мы будем выходить с инициативой о проведении референдума по внесению соответствующих поправок в Конституцию», - заявил президент.

При этом Игорь Додон считает, что решающее слово должно быть за народом не только в этом вопросе, но и при определении внешнеполитического вектора страны, по проблеме взаимоотношений с НАТО, по аннулированию или пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС и др. ключевым темам развития Молдовы.

На вопрос журналистов о том, сколько референдумов в год может понадобиться в таком случае, глава государства заметил, что тоже предпочел бы обойтись без плебисцитов, если бы правящее большинство было готово к конструктивному диалогу и прислушивалось к мнению народа. «Все опросы говорят об ошибочности курса, по которому нас ведут нынешние правители, доверие к ЕС упало с 70% во времена коммунистов до 35%, люди поддерживают нейтралитет и не хотят иметь дело с НАТО, - перечислял Игорь Додон. – Но правительство и парламент без совета с народом подписали Соглашение с ЕС, которое за два года показало свою неэффективность и было, как минимум, преждевременным».

Глава государства заявил, что он всегда будет на стороне народа, и будет использовать все законные рычаги, чтобы добиваться целей своего президентства. При этом он подчеркнул, что не собирается «устанавливать железный занавес на реке Прут» или отказываться от сотрудничества с ЕС или любыми другими партнерами.

«Мы должны сотрудничать и с Западом, и с Востоком. Я никогда не был и не буду антиевропейским, антирумынским или пророссийским президентом. Всегда и во всем буду исходить только из интересов Молдовы. Мы должны сохранять и развивать отношения с ЕС. Но как партнеры, как это делают Казахстан и многие другие страны. Соглашение о либерализации визового режима с ЕС остается в силе, соглашение об ассоциации может оставаться в силе, но без тех условий и навязанных ограничений, которые привели к блокированию торговли с Россией и открыли путь для импорта из ЕС. В Брюсселе на переговорах у нас будет та же позиция и те же цифры, которыми мы оперируем здесь», - заявил президент.

По взаимоотношениям с Румынией Игорь Додон подчеркнул, что у него нет никаких фобий по отношению к соседям за Прутом и он не видит никаких проблем в двусторонних отношениях. Кроме одной – проявления унионистских взглядов некоторыми политиками. «Вот этого мы не допустим и будем в законодательном порядке добиваться запрета деятельности партий, которые выступают за ликвидацию нашего государства, - заявил президент Молдовы. – Как в Румынии, где за антигосударственные призывы сажают в тюрьму».

Глава государства призвал чиновников соседней страны уважать суверенность Молдовы и не делать заявлений, которые могут ухудшить двусторонние отношения. Он подтвердил свое желание после Брюсселя (туда он совершит визит 6-7 февраля) посетить Бухарест и Киев, чтобы развивать добрососедские отношения. На вопрос журналистов как он поступит, если Румыния и Украина не пригласят его с официальным визитом, глава молдавского государства заметил: «Не захотят – это их проблемы. Насильно мил не будешь. Но это не отменяет задачу выстраивать хорошие отношения с соседями, прямо и честно обсуждать с ними все проблемы. В том числе нежелание Румынии подписывать базовый договор о дружбе и сотрудничестве, а также соглашение по границе. Пусть они прямо скажут, почему избегают этого», - заметил президент.

Признавая, что многие его намерения и действия будут блокироваться правящим большинством, Игорь Додон заявил, что был готов к этому еще до занятия поста президента. «Я попрошу своих оппонентов – в том числе правительство и парламент – подходить к выстраиванию взаимоотношений так же, как я. Вы можете не уважать Игоря Додона, но проявите уважение к институту президента – высшему институту в государстве. Тем более, что легитимность президента подтверждена народом, а легитимность парламента – под большим вопросом. Если президент что-то предлагает, правительство не должно отмахиваться», - подчеркнул глава государства.

Он заявил о своей готовности к компромиссам с правящим большинством по ключевым вопросам развития Молдовы, но только на основе взаимного диалога и совета с народом. Игорь Додон отметил, что Конституционный суд, парламент и правительство могут принимать любые решения, направленные на блокирование его деятельности. «Но никто не может обязать президента подписывать указы против его воли. Они могут предлагать кандидатов, а подписывать или не подписывать - право президента, - подчеркнул Додон в ответ на просьбу прокомментировать решение КС о его обязанности соглашаться с кандидатами правительства на пост министров и послов. - Если они не согласны с таким подходом, то есть два выхода: либо проглотить и предлагать приемлемую кандидатуру, либо идти на референдум. Я к этому готов, я уверен, что народ меня поддержит. Но они боятся референдума, зная, что этот номер не пройдет. Поэтому мы будем добиваться принятия тех решений, которых хочет народ».

Напоследок глава государства пообещал проводить подобные встречи с прессой регулярно, а также напрямую общаться с народом, посещая по очереди все районы республики.