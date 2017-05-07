Координатор обещает провал

Попытки президента не имеют шанса быть реализованными. Условия проведения досрочных выборов парламента предусмотрены в Конституции Республики Молдова, а попытки Игоря Додона изменить Основной Закон в своих интересах или в интересах ПСРМ обречены на провал.

Так отреагировал исполнительный координатор правящей коалиции Влад Плахотнюк на заявления, сделанные президентом Молдовы Игорем Додоном в ходе его встречи с журналистами 24 января (см. стр. 17). Появились утверждения, что комментарии в соцсетях были размещены еще до самих заявлений президента.

По мнению главы демпартии и координатора правящей коалиции, желание Игоря Додона аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС и «воплотить на практике другие намерения» напрямую проистекают из обязательств, взятых президентом на себя в ходе визита в Москву. Хотя об этом не было заявлено публично. «Мы расцениваем их, как противоречащие стратегическим интересам страны и граждан», - констатировал Влад Плахотнюк.