Широкий спектр забот правительства

На заседании в среду, 25 января, кабинет министров утвердил программный документ по региональному развитию на 2017-2020 годы. Он включает в себя перечень проектов, финансируемых из государственного бюджета. Всего таких проектов 62, в т. ч. 52 новых проекта и 10 уже внедряемых, для которых одобрено дальнейшее финансирование.

В региональном разрезе программа выглядит следующим образом: центральная зона – 26 проектов, северная зона - 19, южная зона — 12, Гагаузия — 5 проектов. На их выполнение из Национального фонда регионального развития будет выделено более 1,46 млрд леев. Средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры 52 населенных пунктов. Их жители получат доступ к качественным коммунальным услугам.

Приоритетные проекты регионального развития были отобраны на основании открытого конкурса, который был организован министерством регионального развития и строительства в 2016 году. Победителей определила межминистерская комиссия, в состав которой входили и международные эксперты.

Также кабинет министров принял решение о создании Национального совета по территориальному планированию. Новая структура будет осуществлять надзор и координировать разработку Плана по благоустройству национальной территории и аналогичных региональных планов в целях обеспечения комплексного развития регионов страны.

В «документальный ряд» одного заседания правительства встали проблемы и региональные, и глобальные. Кабинет министров одобрил проект закона о ратификации Парижского соглашения по климату, которое направлено на сокращение выбросов парниковых газов. Документ был подписан премьер-министром Павлом Филипом в Нью-Йорке 21 сентября 2016 года. Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года на Конференции 196 государств-участников Конвенции ООН об изменении климата. Соглашение предусматривает консолидацию усилий мирового сообщества на противодействие рискам, связанным с изменением климата. Государства-участники Парижского соглашения намерены обеспечивать реализацию мер по ограничению роста средней глобальной температуры, а также по развития навыков адаптации к изменениям климата и стабилизации процессов жизнедеятельности общества и экономики. Документ также призывает государства ограничить уровень выбросов парниковых газов, в том числе с помощью мероприятий по сохранению лесов.

В этой связи Молдова обязалась к 2030 году сократить общий объем выбросов парниковых газов по меньшей мере на 67% по сравнению с уровнем, зарегистрированным в 1990 году. Ратификация соглашения также позволит нашей стране получить доступ к международным фондам по поддержке мер по сокращению глобального потепления и смягчению его последствий.

Правительство также утвердило обязательные минимальные требования к кибербезопасности. Соответствующие регламенты должны быть применены учреждениями центральной публичной администрации Республики Молдова. Они будут способствовать укреплению степени безопасности и доверия к государственным учреждениям в цифровом пространстве.

В соответствии с областью применения, минимальные обязательные требования по кибербезопасности будут разделены на две категории: требования 1-го уровня, которые относятся к использованию информационных технологий в деятельности учреждений, и требования 2-го уровня повышенной кибербезопасности, предназначенные для учреждений, оказывающих услуги в сфере информационных технологий и связи. Проект содержит нормы безопасности для обоих уровней, в том числе относительно физической и операционной безопасности, обмена данными.

В то же время документ разграничивает сферы ответственности в области регулирования внутренних процедур тех государственных органов, которые будут обеспечивать необходимую степень кибербезопасности. Так, государственные учреждения будут нести ответственность за проведение внутренних аудитов кибербезопасности, обучение персонала, разработку справочника использования электронной почты и других видов деятельности, которые будут способствовать безопасной обработке и доступу к данным. Новые требования должны быть реализованы в полном объеме во всех учреждениях центральной публичной администрации до конца года.

Позаботился кабинет министров и о конкретных людях. На заседании правительства принято решение о выделении финансовых средств на выплату компенсаций лицам, подвергшимся политическим репрессиям. Всего будет выплачено свыше 2,45 млн леев 16 получателям из 10 населенных пунктов. Около 251 тыс. леев получат граждане, проживающие в районах Анений Ной, Единец и Криулень, которым была установлена данная компенсация в прошлом году. В то же время, единовременный транш в размере 1,93 млн леев будет выплачен лицам из шести населенных пунктов, которым исполнилось 75 лет. Еще 300 тыс. леев будет передано на эти цели в Кагульский район и мун. Кишинев.

Ежегодно правительство выплачивает компенсации, покрывающие стоимость конфискованного, национализированного или изъятого другим способом имущества у реабилитированных жертв политических репрессий. Согласно законным рамкам, если стоимость имущества не превышает 200 тыс. леев, выплата компенсации осуществляется в рассрочку в течение не более трех лет, а стоимостью более 200 тыс. леев - в течение не более пяти лет. В госбюджете на 2017 год предусмотрены финансовые средства в размере 13 млн леев на выплату компенсаций жертвам политических репрессий. В 2016 на эти цели было выделено более 13,6 млн леев, 2015 - 20,7 млн леев.

Молдова выполнила на 73,73% меры, предусмотренные в Плане действий по реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом было заявлено на заседании правительственной комиссии по вопросам европейской интеграции в среду.

Как отметили представители министерства иностранных дел и европейской интеграции, в течение 2016 года удалось наверстать отставание по графику реализации Плана действий, возникшее в предыдущий период . В конце года был утвержден новый Национальный план действий по реализации Соглашения на 2017-2019 гг., который станет определяющим фактором действий правительства на эти годы.

На заседании комиссии решено направить дополнительные усилия всех ветвей власти на информирование граждан о преимуществах Соглашения об ассоциации и о том, что оно направлено на «модернизацию Молдовы и повышение уровня жизни до уровня, существующего в странах-членах Евросоюза».