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Борьба с организованной преступностью в эпоху IT

№ 3 (1169) 27 января 2017

Криминальная обстановка в стране, существующие риски и меры, которые должны быть приняты для их предотвращения, обсуждались на заседании Национального совета по координации деятельности по предотвращению и борьбе с организованной преступностью под председательством премьер-министра Павла Филипа.

 

В начале заседания премьер отметил, что в контексте вступления в силу нового Закона о прокуратуре для повышения эффективности были созданы две специализированные прокуратуры: по борьбе с коррупцией и по борьбе с организованной преступностью. Николае Китороагэ, руководитель Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и по особым делам, стал новым членом Национального совета по координации деятельности по предотвращению и борьбе с организованной преступностью.

 

Участники заседания обсудили результаты реализации положений Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с организованной преступностью на 2011-2016 гг, а также гибридные риски и угрозы для нашей страны. Согласно представленной информации, за отчетный период была пресечена деятельность 177 преступных группировок. В то же время было отмечено, что в эпоху информационных технологий организованная преступность приобретает новую специфику, с акцентом на экономические преступления, которые наносят существенные убытки бюджету и гражданам. Существенным фактором является кибербезопасность. Атаки хакеров могут серьезно подрывать систему государственной безопасности, поэтому необходимы комплексные меры по их предотвращению.

 

Участники заседания выдвинули предложения о действиях, которые необходимо предпринять для улучшения ситуации в этой области, в том числе предложение о создании Национального совета по координации деятельности по предотвращению и борьбе с организованной преступностью. Так, МВД в сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами изучит все аспекты этого предложения с тем, чтобы вновь созданная структура была функциональной и эффективной.

 

Также в результате дискуссий было принято решение продлить срок реализации Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с организованной преступностью еще на три года, до 2019 года.

7700 Автор: По материалам пресс-релизов
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