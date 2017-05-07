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Тюльпаны для Моцарта

№ 3 (1169) 27 января 2017

В день рождения В. А. Моцарта 27 января концертные залы молдавской столицы представят интересные программы, популяризирующие творчество композитора. А также поведают о неизвестных широкой публике любопытных фактах его биографии.

 

Так, в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича состоится концерт с участием голландского дирижера Иозефа Суилена. Концерт организован при поддержке посольства Голландии в Румынии и Молдове.

 

«Мы решили пригласить голландского дирижера, потому что Голландия была одной из первых стран, в которые Моцарт ездил с гастролями, - рассказывает автор проекта, музыковед филармонии Ирина Мартынюк. - Он приехал туда в семилетнем возрасте. И на концерте расскажем и покажем публике, что поразило Моцарта в этой стране, какую музыку он там услышал. Это стало возможным благодаря дирижеру: он нашел такие произведения XXVIII века».

 

Вы узнаете и о вещах, поразивших маленького Вольфганга во время путешествия. Например: однажды с ним вместо денег рассчитались … тюльпанами. Ребенок очень удивился. А произошло это потому, что в тот период тюльпаны только-только появлялись в Голландии, еще нигде не росли. И были там по ценности на вес золотых монет. Вся сцена будет украшена цветами — символом страны.

 

Затем зрителям покажут национальную обувь— дирижер выйдет в деревянных башмаках, которые называются кломпен. Кстати, Моцарту кломпены очень не понравились, потому что он привык к элегантной одежде. Деревянные башмаки традиционно надевали все придворные, за исключением королевской четы.

 

Филармония, в свою очередь, познакомит голландского дирижера с двумя популярными румынскими и молдавскими пьесами.

 

В концерте примут участие юные таланты из Академии музыки, театра и изобразительных искусств, Республиканского музыкального лицея-интерната им. Ч. Порумбеску, Республиканского центра для детей и молодежи «ARTICO».

5100 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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