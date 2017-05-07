Как «танцуют» от печки

В конце января в Выставочном центре «Константин Брынкуш» с успехом завершила работу оригинальная экспозиция Георгия Опря, представляющая современную трактовку народного молдавского искусства.

Выставка и выпуск иллюстрированного альбома (издательство «Литера») были приурочены к 70-летию мастера. Единый стиль выдержан в оформлении обложки альбома, его дизайне, полиграфии.

Георгий Опря учился в Заочном народном университете искусств (Москва). Затем закончил Республиканское художественное училище имени И. Е. Репина в Кишиневе. Поступил в КГПИ имени И. Крянгэ, где начал изучать философию, которая дала толчок к постижению себя, как живописца. «Для художника очень важно всегда обращаться к философским вопросам», - считает он. А интерес к народным традициям возник уже во время работы в Национальном музее искусств Молдовы. Около 40 лет он заведовал сектором выставок, с передвижными экспозициями объездил не только всю республику, СССР, но и многие европейские страны.

«Одну из всесоюзных выставок народного творчества, которая включала ковры, керамику и другие предметы, я возил по всем крупным городам Союза. И везде рассказывал о нашем народном искусстве. В итоге оно так в меня проникло, что начал писать в духе национального ковра. То есть пейзажи, натюрморты делал с натуры, но «одевал» в колорит ковра. Как здание держится на фундаменте, так и у художника должна быть база, на которую он опирается. Такой основой и стал для меня старинный молдавский ковер».

Вступительный текст к альбому подготовила кандидат искусствоведения Виктория Рокачук. Она отметила, что в издании представлены все этапы творческого пути, включая самые ранние. «Георгий Опря принадлежит к художникам эпохи 1970-х годов. Это важный этап в истории молдавского искусства: именно в те годы в рамках социалистического реализма уже приветствовались новаторство, поиски, иные формы подачи тематики. Пластические решения стали свежее. В те годы в молдавском изобразительном искусстве ярко заявил о себе декоративизм. Он уходил корнями в народное искусство, включая керамику, утварь, предметы обихода, которые издавна изготавливались в нашем крае. Тогда многие художники в рамках декоративизма создали собственный художественный язык, обрели стиль. По тому же пути продвигался в творческом развитии Георгий Опря. Он воспринял все новаторские веяния. И в прямом смысле начал танцевать от печки: тема родного дома, домашнего очага стала основной в его творчестве на многие годы. Более того: ему удалось сделать домашний очаг символом, космогоническим стержнем молдавского народа. Необычность творческого подхода нашего героя еще и в том, что ему удалось объединить абстрактное авангардное искусство и принципы декоративизма. И создать на их основе собственную концепцию. Пожалуй, еще никому не удавалось воплотить на полотне этнический характер столь оригинально».

Перед тем, как отметить еще одну особенность творчества Георгия Опря, искусствовед провела небольшой ликбез. Есть в изобразительном искусстве композиции замкнутые и открытые. В открытых – изображение складывается из множества равноправных центров, заполняющих пространство картины (например: панорамные пейзажи). Такие произведения словно можно продолжить: вниз, вверх, вправо, влево. Множественность, умножение изображения или формы использовали многие известные мастера эпохи модернизма: Энди Уорхол, Пит Мондриан, Константин Брынкуш, Ион Цукулеску и другие. При изучении замкнутых композиций взгляд зрителя невольно фокусируется на центре или на композиционной доминанте. Элемент открытости существует в народных коврах. Георгий Опря тоже сторонник открытых решений подачи изображения. При этом он использует современные приемы, например, коллаж, ассамбляж. Применяет другие материалы: ткань, картон, бумагу. И они работают в картине как цвет, пятно или фактура.

Принцип множественности ярко выражен в диптихе «Орган»: в центре изображены женские ноги у органа (как известно, при игре на этом инструменте ноги играют одну из главных ролей). Несмотря на то, что это диптих, каждая из частей выглядит самостоятельным произведением. Но, что самое главное: они могут соединяться друг с другом совершенно по-разному, и всегда смотрятся органично. Каждая новая композиция создает иную атмосферу. Например, эти сочетания можно было бы назвать «Утренний кофе», «После концерта», «Вечерний отдых». Диптихи, триптихи и полиптихи также можно отнести к модульным подачам изображения, которые в последнее время стали перспективным направлением в искусстве. Они очень популярны в США, востребованы в европейских странах.

«Следует отметить, что колористическое мышление художника проходило свои этапы развития и предпочтений: теплый (основанный на нюансах сближенных тонов), яркий контрастный, относительно темный и светлый. Нынешний период отличается изобилием холодных тонов, это цветовая гамма, которая присуща скандинавским интерьерам. Надо признать, что на современном этапе Молдова становится ближе к европейским эстетическим категориям, эту эстетику по-своему оригинально воспринимает художник. Я бы назвала некоторые работы абстрактными полифониями — мы словно слышим «звучание цвета»... Параллельно автор ставит себе оптические задачи, решает проблемы сочетания ритма-цвета и т. д. И не отказывается от реалистических форм выражения действительности, создавая пейзажи, натюрморты и портреты», - заключает Виктория Рокачук.