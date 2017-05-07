Персональные марки

День Венгерской культуры в Молдове отметили 19 января в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Состоялся концерт «Джазовая аранжировка произведений З. Кодая и Б. Бартока» в исполнении венгерского пианиста Норберта Каеля.

К этому событию было приурочено празднование 25- летней годовщины установления молдавско-венгерских дипломатических отношений. В филармонии состоялась церемония презентации конверта со специальной печатью с участием посла Венгрии в Молдове Матяша Силади, вице-министра иностранных дел и европейской интеграции Лилиана Дарий.

Пианист исполнял классиков венгерской музыки XX века З. Кодая и Б. Бартока в стиле джаза. То есть звучали не просто оригинальные сочинения композиторов, а импровизации пианиста на их темы. «Получилось третье рождение народных мелодий, - комментирует музыковед филармонии Ирина Мартынюк. - Потому что композиторы были фольклористами, собирали народные песни по всей Венгрии. А Барток часто ездил в Трансильванию, где проживали большое количество румын. И за девять лет собрал 3 500 народных румынских мелодий. Это не считая венгерских, цыганских, еврейских и т. д. Музыка, сочиненная на их основе - своего рода второе рождение фольклора. Теперь — третье, джазовое».

В 2017 году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений Молдовы со многими странами. По этому случаю «Пошта Молдовей» выпустила два конверта, на которых изображены флаги 50 стран по рекомендации МИДЕИ, которое стало инициатором проекта. Кроме того, по случаю установления дружеских отношений с любой из стран, в данном случае с Венгрией, была изготовлена персонализированная марка, на которой изображены государственные гербы Молдовы и Венгрии. Также сделаны специальные штампы, которые ставятся в день праздничной даты.