Масштабная реорганизация в налоговой сфере

Главная государственная налоговая инспекция с 1 апреля 2017 года будет переименована. Все налоговые инспекции объединяются в единый орган, который будет называться Государственной налоговой службой (ГНС).

Первоначально процесс реорганизации налоговой службы предполагалось провести в рамках проекта Tax Administration Modernization Project (ТАМР), который финансирует Всемирный банк. Одним из предварительных условий ВБ было законодательное наделение ГГНИ новым статусом через ее реорганизацию в единый орган - ГНС. Эти нормы были приняты парламентом 6 декабря 2016 года. Так как процесс реорганизации был запущен раньше, и Главная государственная налоговая инспекция уже заметно продвинулась в этом вопросе, было решено, что она проведет его вне проекта.

Тем не менее, ТАМР станет одним из ключевых проектов по реформированию центральных государственных органов Молдовы. Он рассчитан на пять лет. На реализацию проекта Всемирный банк предоставляет кредит в $20 млн. Кредитное соглашение было одобрено советом ВБ летом 2016 года, а затем ратифицировано парламентом Молдовы. В процессе подготовки проекта был освоен грант ВБ в $300 тыс.

Планировалось, что запущен ТАМР будет в 2015 году, однако из-за законодательных проволочек старт проекта задержался. Он запланирован на конец января т.г. При этом с 16 января в ГГНИ уже начал работать Томас Мэтьюс - специалист казначейства США. Он будет консультировать наших налоговиков в процессе внедрения проекта.

Предприниматели ожидают большей открытости и вовлечения их в процесс подготовки и внедрения проекта, а также совершенствования в ходе него некоторых электронных услуг. «Многие слышали о проекте ТАМР, но без подробностей, - говорит аудитор Владимир Мельник. – Хотя налогоплательщики имеют право знать, какую налоговую систему они получат в результате его внедрения. Самое главное для налогоплательщика — это предсказуемость, поэтому необходимо законодательство, которое бы не позволяло разночтений и интерпретаций. Именно этого, в первую очередь, ждут от ТАМР. Необходимо также учесть опыт и наработки предыдущих проектов. К примеру, проект BRITE/USAID, кроме разработки услуги «единый счет налогоплательщика», начинал работу и над «единым казначейским счетом». Можно было бы вернуться к этой идее».

Работа по реорганизации налоговой сферы распределена по пяти компонентам. Первый посвящен реформе налогового законодательства, разработке и утверждению нового Налогового кодекса (бюджет - $1,5 млн). Ответственным за его внедрение будет министерство финансов. Этот компонент предполагает гармонизацию нашего законодательства и нормативно-правовой базы с европейскими нормами, согласование требований по НДС и акцизам с положениями Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Намечена также оценка доходов и эффективности каждого местного налога, а также их администрирования. Предполагалось, что в результате анализа, исходя из соотношения «затраты и выход», будет решено, кто впоследствии займется их сбором - Государственная налоговая служба или службы по сбору местных налогов. Ответ на этот вопрос уже закреплен в НК. Местные налоги продолжат собирать Службы по сбору местных налогов.

Второй компонент проекта ТАМР касается институционального развития ГНС ($1,2 млн). Кроме изменений организационной структуры службы, планируется усилить ее менеджмент и внутренний аудит, внедрить систему анализа показателей эффективности для каждого процесса и каждой функции в налоговой системе. Сюда же входит и работа с кадрами. Намечена разработка двух документов - стратегии подготовки кадров и учебной программы для налоговиков, внедрение системы дистанционного обучения, а также открытие центра подготовки специалистов в области налогового администрирования. Кадровый потенциал планируется укреплять за счет учебных командировок, обмена опытом, управленческой и языковой подготовки.

Следующий - третий компонент - включает операционное развитие ГНС ($1,3 млн) и коснется непосредственно налогоплательщиков. Речь идет о сокращении количества часов на расчет и уплату налогов. Сегодня этот показатель в Молдове составляет около 185 часов в год, ставится задача довести его за пять лет до 165 часов. ГНС планирует совершенствовать систему управления рисками и концепцию добровольного соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства, а также систему определения, выявления и расследования случаев налоговых нарушений. Особое внимание будет уделено работе с должниками, принудительным взысканиям и апелляциям.

Самый крупный и дорогостоящий компонент проекта предполагает модернизацию инфраструктуры и IT-системы ($15 млн). Имеется в виду приобретение сетевого оборудования и софта, а также внедрение интегрированной системы управления налогами, начиная от регистрации налогоплательщика и заканчивая анализом его т.н. «налоговой ответственности». Новая IT-система обеспечит постоянную связь налоговиков с налогоплательщиками и возможность самообслуживания последних через портал, а также взаимодействие баз данных ГНС, Таможенной службы, Registru, Национальной кассы социального страхования и Национальной компании медицинского страхования.

«Это повысит эффективность налогового администрирования и сократит влияние человеческого фактора, особенно в отношениях с налогоплательщиками, - говорит Дорин Корчмару, менеджер подготовительного проекта. - Сегодня у ГГНИ есть несколько электронных инструментов. Но это отдельные услуги, и у каждой из них своя база данных. Идея в том, чтобы собрать все в единую базу. Налоговая служба получит доступ к определенной информации, ее можно будет анализировать и лучше планировать свои действия по сбору налогов и управлению рисками несоблюдения законодательства. И сейчас налоговики так работают, но если у них будет интегрированная система, они смогут действовать точечно. В первую очередь, превентивно, на уровне профилактики».

И, наконец, сумма в $1 млн предназначена на покрытие расходов по управлению проектом и его возможными изменениями. Специальная группа ежедневно будет координировать всю деятельность в рамках проекта, взаимодействовать с местными и международными экспертами. Средства данного компонента будут использоваться для оплаты услуг национальных и международных консультантов, для поддержки закупок и финансового управления. Из этого же компонента будут покрыты все эксплуатационные расходы, связанные с реализацией проекта, а также их аудит.

Тендер по привлечению экспертов и выбору менеджера проекта будет открытым, предполагается участие в нем не только иностранных специалистов с соответствующим опытом, но и местных. В Румынии реформирование налоговой системы считается успешным именно из-за привлечения к нему местных экспертов. «Условия конкурса будут разрабатывать наши специалисты, но их должен подтвердить ВБ, - говорит начальник управления по стратегическому развитию и коммуникациям ГГНИ Анастасия Мовилэ, которая отвечает за подготовительную работу по проекту. - Они будут опубликованы на нашем сайте и других информационных ресурсах. Принять участие в нем смогут все желающие».

Открытым будет и тендер по выбору компании, которая займется закупкой оборудования и софта для интегрированной информационной системы ГНС. «$15 млн - это пока неточная цифра, - продолжает начальник управления по стратегическому развитию и коммуникациям ГГНИ. - Все определится в ходе тендера. Он будет открытым, и в нем также смогут принять участие как иностранные компании, так и молдавские, у которых будет готовое решение».

В минфине создана экспертная группа, которая будет разрабатывать новый НК. Пока нет ясности, будет ли кодекс полностью переписан, или только в части НДС и акцизов, которые необходимо привести в соответствие с европейскими нормами. В любом случае рабочая группа должна будет гармонизировать НК с директивами ЕС. Однако не менее важно актуализировать Налоговый кодекс с современными экономическими реалиями, отмечают эксперты, так как создавался он двадцать лет назад. Кроме того, необходимо перенести в него некоторые положения налогового законодательства, зафиксированные в подзаконных актах.

Эксперты говорят и о необходимости упрощения структуры НК, а также упорядочении положений, которые касаются отдельно физических и юридических лиц. Пока рано говорить об изменении количества налогов или их возможной консолидации, это будет решаться позже, после детального анализа. Но профессиональное сообщество ожидает включения т.н. «зарплатных» налогов (социальных и медицинских взносов) в НК. Это есть и в планах разработчиков проекта ТАМР.