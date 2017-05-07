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Новшества при регистрации ККМ

№ 3 (1169) 27 января 2017

Межведомственная комиссия по контрольно – кассовым машинам при министерстве финансов проанализировала возможность регистрации в Едином реестре ККМ аппаратов, используемых в валютных кассах, торговых автоматах, терминалах cash-in, на предприятиях по оказанию услуг, включая такси, автозаправочные станции.

 

Как сообщил для «ЛП» председатель комиссии, вице-министр финансов Юрий Чичибаба, зарегистрировать свои аппараты в реестре могут службы такси. В отношении остальных вышеназванных пользователей ККМ вопрос пока открыт. Другое важное решение комиссии касается тех налогоплательщиков, которые приобрели ККМ до 1 января 2017 года. Они также могут осуществить регистрацию своих контрольно-кассовых аппаратов в Едином реестре ККМ.

 

С 1 января 2017 года физические лица, осуществляющие независимую деятельность в сфере розничной торговли, обязаны использовать контрольно-кассовый аппарат. Напомним, это предполагают изменения, внесенные в конце прошлого года в НК. В связи с этим в Положении о порядке регистрации и осуществления контроля ККМ появилась новая норма. Она обязывает данную категорию физических лиц зарегистрировать ККМ в подразделении Государственной налоговой службы, в районе обслуживания которого они прописаны.

 

Кроме того, по всему тексту документа внесены изменения, связанные с переименованием с 1 апреля 2017 года ГГНИ в ГНС, а также аннулированы требования наличия на документах «мокрой круглой печати». Пункт 7 положения дополнен новым предложением: «Налогоплательщик, осуществляющий определенную деятельность в непрерывном режиме (nonstop), который в сутки выпускает на ККМ два ежедневных отчета закрытия, может завести на отчетный год два журнала (I и II полугодия)».

7710 Автор: Татьяна ШИКИРЛИЙСКАЯ
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