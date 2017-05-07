В новом турсезоне Израиль стал дешевле

В конце прошлого года состоялся первый деловой инфо-тур в Израиль, в который был приглашен только один молдавский журналист — сотрудник «Экономического обозрения». Поездка была организована израильским туроператором «Israel 2go» в партнерстве с молдавским турагентством «Cisteacova Tur», запустивших уникальный совместный проект: организованные паломнические туры, рассчитанные на массового молдавского туриста.

Это был очень насыщенный вояж, учитывая, что Израиль, как туристическое направление, в Молдове никогда не был развит. Он не вписывался в категорию доступных из-за высоких издержек: с учетом прямого авиарейса Кишинев-Тель-Авив по цене 520 евро, стоимость одного турпакета сразу увеличивалась вдвое. Во-вторых, сам Израиль — дорогая страна, где уличный кофе оценивается в $4, а цены на посещение музеев варьируют в пределах $13 - $25. Наконец, израильский туристический рынок никогда не практиковал обвала цен в межсезонье, как это наблюдается по всей Европе. В результате, путешествия наших граждан на Землю обетованную всегда носили случайный характер. Так, в 2016 году число молдавских туристов в Израиль составило 6 тыс., что втрое больше, чем в 2012 году. Однако, причина такого роста — в отмене визового режима, увеличившего поток гастарбайтеров, а не путешественников из Молдовы.

Компания «Cisteacova Tur» была одной из первых, кто рискнул взяться за израильское направление еще лет семь назад. Участие в выставке «International Mediterranean Tourism Market», проходящей в Тель-Авиве, помогло найти местных партнеров. В результате, были налажены продажи пакетов с индивидуальными турами (о групповых поездках речь вообще не шла) с вылетом из Одессы и Киева. Туры были исключительно смешанными, и не предполагали узкоспециализированных вариантов лечебного, религиозного, пляжного или сельскохозяйственного туризма. Со временем израильский партнер потерял интерес к нашему рынку, качество его услуг ухудшилось, и «Cisteacova Tur» сменила приоритеты.

«Мы полностью пересмотрели прежние методы работы, сделав ставку не только на индивидуальный, но и на групповой туризм, - отметила директор компании Людмила Чистякова. - Это была довольно амбициозная и рискованная идея, учитывая «нераскрученность» направления. Помогло новое партнерство с крупным израильским туроператором «Israel 2go», который пошел на разработку экскурсионных программ под молдавского туриста и предоставил нам специальные цены — на 15-20% ниже, чем для российского и украинского рынков. Впервые молдавскому турагентству предоставили столь конкурентоспособные условия! Это позволило в течение 2016 года организовать два пробных групповых паломнических тура с авиаперелетом из Ясс. Так был протестирован спрос: стало очевидным, что такие туры интересны отнюдь не только религиозным туристам. В нынешнем сезоне мы запустим новый проект, который охватит сразу три направления по специальным для Молдовы ценам: паломнический, лечебный и экскурсионный туризм».

Основной акцент сделан на паломнические туры с посещением святынь Вифлеема, Назарета, Старого города Иерусалима, христианской Галилеи, монастырей Иудейской пустыни и др. (более 10 экскурсий с омовением в реке Иордан и купанием в Мертвом море). Недельный пакет с двухразовым питанием и авиаперелетом из Ясс был оценен всего в 650 евро. Спеццена на индивидуальные экскурсионные туры с размещением в отелях более высокого класса установлена на уровне 750 евро за пакет. Оздоровительные туры на курортах Мертвого моря варьируют до 1 тыс. евро и включают полный пакет лечебных процедур и посещение SPA. Данный вид отдыха в Израиле всегда относился к высокоценовым из-за эксклюзивности природных лечебниц. В 2016 году Израиль занял третье место (после Канады и Великобритании) в престижном «Глобальном рейтинге индустрии медицинского туризма» по качеству услуг, оказанных иностранным пациентам. Такой статус не позволяет существенно снизить цены, но в нашем случае оператор пошел на уступки.

Генеральный директор компании «Israel 2go» Елена Певзнер отметила, что молдавский турист мало знает о потенциале туристического Израиля. «В Молдове нас удивил ограниченный выбор туров и предложений по израильскому направлению. Поэтому в нынешнем году мы будем участвовать в туристической выставке, где впервые представим недорогие, но насыщенные экскурсионные программы с учетом пожеланий потенциальных покупателей. По нашим наблюдениям, в спросе будет лидировать паломничество: люди хотят прикоснуться к христианским святыням, посетить храм Рождества Христова в Вифлееме, храм Гроба Господня в Иерусалиме, подняться на Масличную гору — место вознесения Иисуса Христа. В меньшей степени вашего туриста интересуют т. н. светские экскурсионные программы, включающие отдых на море или дорогостоящий лечебный туризм, однако эти тенденции нужно менять. Турист должен попробовать все многообразие израильского гостеприимства: европейцы, к примеру, приезжают к нам минимум на 10-14 дней, совмещая экскурсионные программы с пляжным отдыхом. Особенно популярен у них Израиль зимой, когда в Европе холодно и дождливо».

«Israel 2go» - оператор с более чем 20-летним стажем, принимающий порядка 15-20 тыс. туристов в год. В 2016-м произошло слияние компании со старейшим представителем рынка - «Rejwan Travel Service», действующим с 1957 года. Обе структуры работают под единым руководством, но с сохранением своих торговых марок. Основное отличие «Israel 2go» в том, что 90% ее предложений — это собственный авторский продукт. Все разработки адаптируются к потребностям конкретного рынка. К внешнему партнерству компания относится крайне осторожно, что говорит о серьезной деловой репутации «Cisteacova Tur».

По мнению представителя Ассоциации гидов Израиля Алоны Жуковой, уникальность проекта, разработанного для Молдовы в том, что туристов встречает и провожает один и тот же оператор. «Это большая редкость среди путешественников из СНГ: как правило, туристическую группу в Израиле передают третьим фирмам, которые, в свою очередь, распределяют их, доукомплектовывая автобусные туры своих коллег. Каждый день у таких туристов меняются гиды, они могут попасть на одну и ту же экскурсию. К примеру - на «Иерусалим трех религий» или «Иерусалим христианский», не подозревая, что это одно и то же. Люди не знают, когда за ними приедут, как меняется их программа, не могут систематизировать полученные знания и т. д. С «Israel 2go» это исключено: оператор курирует своих туристов на протяжении всего срока пребывания в Израиле. При этом сотрудничает он только с лицензированными гидами, которые обязаны закончить высшую школу гидов при университете в Хайфе и иметь страховку (она предусматривает помощь военной полиции)».

Гид в Израиле — дорогое удовольствие, которое оценивается в $250 в день. В случае групповых экскурсий, стоимость снижается в разы. У автора этих строк была возможность сравнить работу разных гидов — разница огромная! К примеру, при посещении Вифлеема, подконтрольного Палестине, отстав от группы, я была вынуждена примкнуть к французским туристам, получив, вместо исторической справки, подробный урок личной безопасности. В Иерусалимском храме Гроба Господня гиды соревнуются в быстроте передвижения, заботясь больше о собственном комфорте, нежели о впечатлениях вверенных им групп. В Гефсиманском саду на каждом шагу библейские рассказы гидов переплетаются с их чудовищными обывательскими историями и этим больше всего грешат русскоязычные «проводники».

В «Israel 2go» считают, что именно гид - лицо принимающей компании. Он обязан рассказать не только о том, что в Израиле четыре моря (Средиземное, Красное, Мертвое и Галлилейское), 2 тыс. отелей и самый длинный турсезон — с сентября по середину мая. Профессионал прежде всего знакомит туриста с спецификой своей страны. Мало кто знает, что у израильских отелей нет классификации ни по «звездам», ни по категориям; что они не практикуют систему «all inclusiv». Что в большинстве отелей соблюдается кашрут, а в шабат (в пятницу вечером) шведский стол заменяется на обслуживание официантами, к тому же работает шабатный лифт, который сам останавливается на каждом этаже. Что в Израиле на трассах каждая полоса движения регулируется отдельным светофором, а водителям разрешено позволить себе одну порцию спиртного напитка. Что с израильским полицейским невозможно «договориться» никому и никогда. Что медуслуги без страховки для туристов платные. А общепит и продуктовый ритейл — дорогой...

По словам председателя Патронатной ассоциации индустрии туризма Молдовы Габриэля Марджиняну, новый партнерский проект может устранить в т. ч. и такие пробелы, став одной из изюминок нового турсезона. «Мы не можем предоставить Израилю денежного туриста, поэтому данная страна никогда не продвигалась в Молдове. Это происходило исключительно через религиозный канал — молдавскую митрополию. Сейчас рынок впервые получил паломнический туристический продукт в чистом виде, этой иной уровень организации, цены и качества, нежели тот, что практикуется в местных религиозных общинах. На него будет стабильный спрос, даже без учета чартера, который запускать пока нет смысла. Хорошие чартеры есть у авиаперевозчиков из Ясс, Бухареста, Клужа, где стоимость билета в оба направления варьирует от 59 евро. Такие цены Румыния получила потому, что Израиль входит в топ-10 стран, обеспечивающих наибольший туристический поток. Горный и бальнеологический туризм Румынии — один из самых популярных среди израильтян. Поэтому в нашем случае проще и разумнее воспользоваться доступными перевозками соседей, если речь не идет о индивидуальных турах более платежеспособных путешественников».