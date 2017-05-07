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«Caviar House» от импортера рыбопродуктов

№ 3 (1169) 27 января 2017

В Кишиневе на ул. Букурешть открылся первый специализированный магазин по продаже лососевой икры и морских деликатесов «Caviar House». Он принадлежит компании «Viocris-Impex» - одному из крупных импортеров рыбопродуктов, который до сих пор работал исключительно с чужой розницей.

 

Новый проект предусматривает не только запуск классического маркета, площадью 70 кв. м, но и интернет-магазина. Пока тестируется спрос, электронная торговля ведется через компании «FoodHouse» и «Straus», работающие по системе доставки он-лайн заказов. Помимо самой икры, в ассортименте нового маркета — красные сорта рыб, морепродукты, рыбные консервы и пресервы, рыбная печень, икра имитированная, а также алкогольные напитки.

 

По словам исполнительного директора «Viocris-Impex» Аурела Чобану, наибольшая часть ассортимента составляет собственный импорт компании. Помимо этого, на полках есть рыбная продукция перерабатывающих предприятий «Slavena Lux» и «Ocean Fish». Основной акцент сделан на торговле лососевой икрой из натурального свежего сырья. Цены пока на 20-25% ниже, чем в сетевом ритейле: 1 кг икры оценивается в 1,6 тыс. леев.

5290 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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