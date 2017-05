Материализация бренда Wine of Moldova

Национальный винный бренд «Wine of Moldova. A legend alive» был запущен в декабре 2014 г. На его презентации говорилось, что маркироваться этим знаком будут только качественные отечественные вина. Но только спустя два года определено, как производители могут получить право продавать свои вина под таким «зонтиком».

Авторы Положения о порядке предоставления и управления неисключительной лицензии на использование зарегистрированных товарных знаков «Vinul Moldovei. O legendă vie», «Вино Молдовы. Живая легенда», «Wine of Moldova. A legend alive» и изобразительного товарного знака рассчитывали, что его утвердит правительство. Видимо, этим и объясняется запоздалое появление документа, и то благодаря утверждению приказом директора Национального бюро винограда и вина.

Его глава Георгий Арпентин признает, что до сих пор у бренда «Wine of Moldova» была больше развита маркетинговая сторона, и он, в основном, просто представлял отрасль. На первом этапе работы с этим зонтичным брендом усилия НБВиВ были направлены на то, чтобы сделать Wine of Moldova более узнаваемым. И, в принципе, это удалось. Согласно опросу, проведенному Magenta consulting, об этом бренде знают даже детали 64% респондентов, 29% слышали, но не могут сообщить подробностей, и только 7% его название вообще не знакомо. А теперь решено нематериальную часть этой марки сочетать с материальной, чтобы под ее зонтиком продавались только вина, которые заслуживают права продаваться под брендом Wine of Moldova.

Напомним, что в молдавском законодательстве есть градация продукции по качеству. На вершине этой пирамиды находятся вина с контролируемым наименованием по месту происхождения (КНПМ), на второй ступеньке – с защищенным географическим указанием (ЗГУ), на третьей – сортовые вина, в которых проявляется типичность сорта, а также купажные (на базе этих сортовых вин) и на нижней – просто вина. Вина, которые находятся на третьей ступени качества, могут претендовать на право продажи под национальным зонтичным брендом.

Сертификация вин под ТМ Wine of Moldova несколько проще, чем у вин с КНПМ и ЗГУ, для которых виноград должен использоваться только из определенной географической зоны. В данном случае виноград может быть из любого региона Молдовы, но требование к типичности сорта сохраняется. Эти вина тоже проходят через органолептическую оценку на дегустационной комиссии и определение физико-химического состава.

Кстати, вина с КНПМ и ЗГУ по умолчанию тоже попадают под Wine of Moldova. В настоящее время обсуждается, как лучше их выделить визуально. Скорее всего, будут наклейки с логотипом разных цветов на бутылки (для вин с географическим указанием, наименованием по месту происхождения и непосредственно для вин Wine of Moldova – свой цвет), по аналогии с наклейками-медалями, которые завоеваны на дегустационных конкурсах. Это позволит потребителям легче ориентироваться на магазинной полке по уровню качества. Важно отметить, что на каждую наклейку будет нанесен индивидуальный номер, по которому можно будет проверить «историю» продукта на сайте бюро (находится в разработке), в том числе какая была партия, какие физико-химические показатели были определены и т.д.

Каждый производитель, желающий получить право на использование этого товарного знака, должен заключить с НБВиВ не эксклюзивный лицензионный договор, т.к. этот бренд зарегистрирован за бюро. Помимо Молдовы, будет получена его охрана в ЕС и Китае. Все партии вин, произведенных под ТМ Wine of Moldova, будут зарегистрированы в виноградно-винодельческом регистре.

Первые поставки отечественных качественных вин, маркированных таким образом, будут сделаны в Польшу, в 67 супермакетов «Carrefour» и «Selgros Cash&Carry», где будет организована кампания по продвижению вин под брендом Wine of Moldova. Процесс уже пошел: отобраны первые вина для польского ритейла (примерно 25 наименований вин, всего – порядка 100 тыс. бутылок) от шести предприятий, чья продукция наиболее представлена на этом рынке.

«Мы продвигаем только сухие и полусухие вина (под брендом Wine of Moldova не могут быть полусладкие вина, изготовленные с добавлением вакуум-сусла). Иначе, какой смысл взять вина, которые там еще не продаются, даже если они очень хорошие? Для этих производителей есть другие программы – по поиску импортеров. Здесь, как в футболе, где есть высшая лига, первая лига. Поиграй сначала в «первой лиге», потом перейдешь в «высшую», - говорит Георгий Арпентин.

Поскольку национальным брендом будут пользоваться много винзаводов, возникает вопрос – как не допустить дискредитации марки? Не получится ли так, что на дегустационную комиссию подают одни образцы, а наклейки с логотипом Wine of Moldova клеят на бутылки с другим вином? Насколько потребители могут быть уверенными, что одобренный комиссией образец соответствует заявленной партии?

Директор НБВиВ ответил так: «Отбором образцов занимаются сотрудники Национального центра проверки качества алкогольной продукции. Они должны при этом сохранить у себя, в центре, по две бутылки из каждой партии, как контрольные, и еще по две – у производителя. Также будет контролироваться декларируемый объем продукции, который прошел проверку, и отгружаемый. Это должно способствовать повышению общего уровня качества».

Первые два года расходы на производство знаков Wine of Moldova (наклеек) будет нести НБВиВ, а винзаводы их получат бесплатно. Пока неизвестна и себестоимость знаков, т.к. еще не отобран изготовитель. Может быть, в дальнейшем производители сами будут платить на эту марку.

В Положении о предоставлении лицензии на Wine of Moldova говорится, что владельцы лицензии обязаны уведомить НБВиВ об изменении качества винодельческой продукции и воздержаться от нанесения знака до переоценки качества и получения извещения от НБВиВ. Это тоже вызвало сомнения – будет ли данное требование соблюдаться?

Как заверил собеседник, все не останется только под ответственность производителей, т.к. будет и контроль. А те, кто провинился, попадут в список предприятий, которых будут больше проверять. НБВиВ не занимается таким контролем, но подает заявки в Государственную инспекцию по надзору над алкогольной продукцией, чтобы ее инспектора проверили. Также бюро вправе потребовать у владельцев лицензии оплату ущерба, причиненного несоответствием качества винодельческой продукции, на которую были нанесены знаки Wine of Moldova. Это будет делаться через суд.

Под ущербом понимается не только стоимость марок, но и вред, нанесенный имиджу бренда, потому что в создание положительного имиджа молдавских вин и их индустрии тратятся значительные суммы. Величина штрафов пока не обсуждалась.

«Но надо больше применять воспитательных мер и донести до сознания предпринимателей, что на имидж тратим много их же денег, и какой смысл в этих инвестициях, если кто-то будет эту работу сводить на нет? – спрашивает г-н Арпентин. - Если мы подписываем контракт, в котором прописаны штрафы, то мы начинаем «с левой ноги». У нас есть целая кампания поддержки Wine of Moldova с разъяснениями и контролем. Надо предупреждать нарушения, говоря об этом при каждом удобном случае. Скоро начнутся зональные дегустации, где тоже напомним о необходимости соблюдать требования к качеству продукции. Вообще, штрафы – это последняя мера, когда люди уже не понимают. Но мне кажется, что это – не наш путь».

По словам Георгия Арпентина, есть и другие способы воздействия. Например, не включать такие предприятия в программы по продвижению, пусть сами их оплачивают. В них будут участвовать только добросовестные производители. Желание схитрить или обмануть уходит в прошлое, потому что невозможно всю жизнь строить на обмане. Эти случаи раскрываются и становятся широко известными, особенно в наше время Интернета. Надо рано или поздно научиться правильно работать.

«Мы не хотим судиться с нашими предприятиями, которые платят в фонд винограда и вина, сделав ставку на предупреждение нарушений. Так, мы знаем по 55 производителям продукции с географическим указанием (из них 18 – только винограда) кто, чем дышит. Общая площадь виноградников, предназначенных для продукции с географическим указанием, составляет 6244 га. Всего за 2016 г. выпущено 390 партий вин. Сертифицировано 86 тыс. дал, или примерно 1 млн бутылок, 40 наименований вин. Авторизированы 47 дегустаторов, которые имеют право оценивать продукцию с географическим указанием», - аргументирует директор НБВиВ.

Будем надеяться, что от появления материальной составляющей национального винного бренда потребители только выиграют.