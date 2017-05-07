Плановый прирост ANSA

2017 станет для Национального агентства по безопасности пищевых продуктов ANSA годом активного нормотворчества, расширения полномочий и сокращения количества территориальных подразделений.

Как полагает директор ANSA Георге Габери, «прошлый год тоже был важным этапом институционального развития агентства». На законодательном уровне адаптировано, принято и внедряется около 60 документов фитосанитарного и ветеринарного профиля по линии соглашения об ассоциации Молдова-Евросоюз. Проводилась также актуализация и других актов о международном сотрудничестве в сфере безопасности продуктов питания. В том числе со странами-членами СНГ и Таможенного союза. Где также в последнее время меняются правила, в частности, аккредитации лабораторий, признания и подтверждения лабораторных анализов, сертификатов качества агропродовольственной продукции.

На 2017-18 годы запланирована адаптация/внедрение около 200 нормативов только по линии соглашения об ассоциации Молдова-Евросоюз. Вероятно, предстоит и значительная работа в плане нормотворчества по взаимодействию с организациями других стран по продовольственной безопасности.

В процессе гармонизации законодательства ANSA сотрудничает с минсельхозом. А внедрение утвержденных на законодательном уровне норм и процедур (мониторинга, проведения инспекций, лабораторного контроля) зачастую находится в компетенции исключительно ANSA. Так, в прошлом году впервые в современной истории РМ был принят и реализован Национальный план контроля безопасности продуктов питания. Правда, госбюджет, в котором предусмотрены средства на проведение этой работы, был принят с задержкой. Из-за чего контроль по некоторым группам сезонной сельхозпродукции агентству удалось провести не на должном уровне.

Несмотря на проблемы с донорским финансированием страны, в 2016 году ANSA удалось подписать соглашения с внешними партнерами по развитию о реализации трех проектов технической помощи агентству на общую сумму 5 млн евро. Благодаря одному из этих проектов была подготовлена нормативная, кадровая и техническая база, которая позволила провести процесс сертификации лабораторий Центра ветеринарной диагностики – как направление здоровья животных, так и направление безопасности продуктов животного происхождения – по системе ISO 17025. В декабре прошлого года центр аккредитовала организация RENAR. Деятельность в рамках двух других проектов начнется в нынешнем году.

«В текущем году агентству предстоит провести сложный процесс реорганизации, - сообщил Георгий Габери. - В конце прошлого года вступил в силу закон об оптимизации количества контролирующих органов. В соответствии с ним, некоторые функции ликвидируемых госструктур передаются ANSA. Основное «приращение» полномочий агентства – это защита прав потребителей в области продовольствия, охрана труда в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В ведение агентства также переходит алкогольная инспекция. Суть оптимизации системы контроля будет состоять также в более тесной координации министерств и ведомств, результатом которой станут совместные (одновременные) проверки хозяйствующих субъектов, к примеру, инспекторами ANSA и центра превентивной медицины».

Кроме того, руководство ANSA готовит предложение о передаче в подчинение агентству еще и лабораторий системы минсельхоза по исследованию здоровью растений и продуктов растительного происхождения. Один из мотивов предложения – ANSA располагает программным обеспечением для администрирования и аналитической обработки профильных лабораторных исследований. Параллельно с этим, ориентировочно – в мае, агентство планирует сдать в эксплуатацию собственную новую лабораторию фитосанитарного профиля в Бэлц.

Строительство аналогичной лаборатории в Кахуле агентство начнет в марте. Оно продлится около года, как и в предыдущем случае. В итоге создание лабораторной сети сеть в растениеводческом секторе, включающей центральное (столичное) и региональные звенья, завершится. Затем должен быть реализован сложный процесс аккредитации лабораторий по таким направлениям исследований, как качество посадочного материала и свежих фруктов. Сектор животноводства уже обеспечен основной лабораторией в Кишиневе и зональными лабораториями в Дондюшень, Дрокии и в Кахуле. Наличие дееспособной и достаточной лабораторной базы в обоих секторах должна решить значительную часть задач по оценке степени рисков продуктов питания, поступающих на внутренний рынок, а также задач по активизации экспорта агропродовольственной продукции.

Реорганизация системы ANSA предусматривает перемещение основного этапа инспекции (физического контроля) экспортируемых продуктов с границы внутрь страны – в территориальные подразделения агентства, а импортируемых продуктов - со складов внутри Молдовы на пограничные пункты/таможенные терминалы. В связи с этим агентство планирует завершить в текущем году формирование сети хорошо оборудованных – соответствующих техническим стандартам ЕС - пунктов фитосанитарного и ветеринарного контроля на границе. В прошлом году были реконструированы три таких пункта (Тудора, Крива, Джурджулешть). На май 2017 года запланирована сдача в эксплуатацию еще одного капитально обновленного пункта (Леушень). Кстати, этот пункт, также как и пункт в порте Джурджулешть, будет способен проводить процедуру обследования живых животных, которая специфична (включает «зону карантина», инфраструктуру по содержанию и др).

Вероятно, в 2017 году будет изменена структура и численность территориальных подразделений ANSA. На данный момент их 37 (плюс десять пунктов на границе). Штат каждого из них включает трех-четырех специалистов в области фитосанитарной и ветеринарной безопасности. Однако экономика регионов страны различна и неоднородна: в одних больше развито животноводство, в других плодоводство, третьих – пищевая промышленность. Соответственно, руководство агентства анализирует варианты сокращения/объединения и специализации некоторых территориальных представительств (это относится и к пунктам на границе).

Кроме того, оптимизация предполагает процессы сокращения штатов и экономию финансовых ресурсов, за счет которых будет увеличен фонд заработной платы и поощрения госслужащих. На протяжении прошлого года в системе ANSA из-за сравнительно низких зарплат в среднем было вакантно 15-20% штатных позиций (из общего количества 1,4 тыс. единиц). Притока молодых кадров почти нет, средний возраст действующих сотрудников близок к пенсионному. При этом требования к профессиональному уровню специалистов агентства, по крайней мере, номинально – очень высоки. Тем более, что в контексте процессов международной интеграции им необходимо взаимодействовать, в частности, с профильными структурами Евросоюза.

В 2017 году агентство планирует создать надлежащие предпосылки и организовать несколько миссий Генерального директората по здоровью и продовольственной безопасности Еврокомиссии (DJ SANTE). А именно, принять экспертные группы по оценке состояния отечественных секторов по производству молока и молочной продукции, мяса птицы и куриных яиц категории В (для переработки). Цель миссий и последующих консультаций на высшем уровне – предоставление молдавским производителям права экспорта этих продуктов на рынки стран ЕС.

23 января в агентстве ANSA состоялась церемония официального открытия проекта «Наращивание потенциала в области безопасности пищевых продуктов», финансируемого Международным агентством по развитию Швеции (SIDA). Бюджет проекта составит 2,2 млн евро, период его реализации – два года. Проект предусматривает оказание технической и консалтинговой помощи, а также повышение квалификации и зарубежную стажировку специалистов в сфере ветеринарного контроля, безопасности продуктов питания, информационных технологий. Соглашение о реализации проекта между правительственным агентством Швеции и ANSA было заключено в ноябре 2016 г. На презентации проекта посол Швеции в Молдове Сигне Бургсталлер выразила надежду, что его внедрение послужит стимулом экономического роста в Молдове и станет еще одним фактором евроинтеграции.