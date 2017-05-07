Продается еще один винзавод

На 16 января был назначен аукцион по продаже «с молотка» дебиторской массы АО «Proura vin» в процессе банкротства. В частности, продается винзавод с прилегающим участком, расположенный в с. Онишкань Кэлэрашского р-на. Начальная цена определена в 3 млн 325 тыс. леев.

Для участия в аукционе требовалось перечислить аванс в размере 30% от начальной цены, или около 1 млн леев. Однако, торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Как сообщил ликвидатор предприятия-должника, винзавод находится в процессе несостоятельности с 2014 г. Все оборудование на «Proura vin» очень старое, еще советского периода. Потенциальные покупатели интересовались непосредственно оборудованием. Есть предприниматели, которые занимаются скупкой хорошего оборудования у винзаводов, попавших в аналогичную ситуацию, для своих клиентов в России, где виноделие в последние годы находится на подъеме.

Также кто-то интересовался винзаводом как единым комплексом, но ждет снижения цены. Такие покупатели еще спрашивают, есть ли виноградники? Теперь кредиторы должны собраться, чтобы определиться с новой ценой имущества банкрота, потому что, по процедуре несостоятельности, она должна снижаться.