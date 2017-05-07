Гранты на развитие сел Молдовы

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) объявил очередной конкурс грантов для развития общественной инфраструктуры в сельской местности Молдовы.

Максимальная сумма гранта - $200 тыс. К участию в конкурсе приглашаются группы экономических субъектов, состоящие минимум из четырех юридических лиц, действующих в сельской местности не менее двух лет. Собственный вклад претендентов в инвестиционный проект должен составлять не менее 15% от запрашиваемой суммы гранта - в случае, если они ранее не получали финансирование по линии проектов IFAD. Если же претенденты уже были в числе бенефициариев IFAD один раз – вклад должен быть не менее 30%, а два раза - 50% от предполагаемой суммы гранта.

На финансирование вправе претендовать проекты по ремонту или строительству дорог и мостов, облегчающих доступ к производственным или торговым объектам, а также проекты по организации сельхозрынков, строительству или реабилитации водопроводов и систем ирригации. Объекты инфраструктуры, на которые распространяется финансирование в рамках проекта, должны находиться на балансе местной администрации.

Ранее IFAD одобрил финансирование в 2017 году для 11 инвестиционных проектов.