Планы развития подпадут под экологическую оценку

В ходе одного из последних пленарных заседаний осенне-зимней сессии парламента депутатами в первом чтении был принят проект закона о стратегической экологической оценке. Неприметный на первый взгляд документ, как считают эксперты, может привнести серьезные изменения в процесс разработки и принятия программ и планов развития, выдвигаемых как центральными, так и местными органами власти.

По словам министра окружающей среды Валериу Мунтяну, проект закона о стратегической экологической оценке разработан в соответствии с национальным планом внедрения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Аналогичное законодательство действует в странах Евросоюза уже лет пять, и направлено на оценку влияния некоторых планов и программ развития на окружающую среду.

Молдавский вариант проекта полностью отображает европейские директивы в этом плане и его главной целью является, прежде всего, установление правовой основы для осуществления экологической оценки. Объектом экспертизы, как то предусматривает документ, будут являться «проекты планов, программ, разрабатываемые на центральном и местном уровнях, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую среду РМ или соседних государств».

Министр отметил, что применяемые на протяжении последних 20 лет инструменты в данном направлении недостаточны для бережного отношения к природе, ее охраны и т.д. Именно поэтому еще в 2014 году был разработан, а с 2015 года применяется Закон об оценке воздействия на окружающую среду, который относится к экологической составляющей исключительно инвестиционных инфраструктурных проектов. Например, по строительству различных фабрик, заводов, добыче полезных ископаемых и т.п. Следовать же его предписаниям обязаны исключительно экономические субъекты, которые намереваются построить эти объекты. Оценка проектов осуществляется на начальном, концептуальном этапе. Однако и применением новых положений законодательства в министерстве окружающей среды удовлетворены не до конца. Вот и решили, что нужно идти дальше…

За рубежом еще несколько лет назад разработали дополнительные инструменты стратегической экологической экспертизы, применяемые исключительно для планов и программ, разработанных и продвигаемых центральными и местными органами власти. Вот мы их и перенимаем в дополнение к тем нормам, которые уже существуют.

В соответствии с проектом, стратегическую экологическую оценку в обязательном порядке должны пройти планы и программы развития в аграрном секторе, в области лесного, рыбного хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, управления отходами и водными ресурсами, электронных коммуникаций, туризма, землепользования, планирования развития территорий (градостроительная документация на национальном, региональном и районном уровнях). В общем, всех стратегий, которые, нужно понимать, в будущем станут основой для выдачи разрешений на реализацию проектов или ведения определенных видов деятельности, оговоренных Законом об оценке воздействия на окружающую среду (производственные объекты, инфраструктурные проекты, строительство и т.д.).

По словам министра, следуя международной практике авторы предусмотрели, что положения разработанного проекта не будут распространяться на планы и программы, единственной целью которых является обеспечение потребностей, связанных с национальной обороной или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в гражданской сфере, а также в области финансов и бюджета.

Валериу Мунтяну как бы вскользь отметил, что стратегическая экологическая экспертиза будет осуществляться, в том числе, в трансграничном контексте. То есть, если эксперт, проводящий анализ того или иного плана развития сочтет, что его внедрение может в определенной степени коснуться соседних государств – Румынии и Украины, - проекты будут переданы соответствующим органам этих стран на оценку их «экологичности». Только после получения положительного заключения от соседей документ сможет перейти на следующий этап утверждения.

По мнению министра, это очень важный момент. Ведь введение трансграничного контроля внутренней деятельности по развитию в различных секторах повысит ответственность в плане защиты окружающей среды не только на национальном, но и региональном уровнях, так как еще на концептуальном этапе разработки любого проекта будет дана оценка тому, как он повлияет на состояние экологии.

Румыния давно применяет аналогичный закон, так что с ней в этом плане у Молдовы трудностей не возникнет. Не настолько хорошо обстоят дела во взаимоотношениях с Украиной, которой только предстоит отразить в своем законодательстве европейские директивы в области защиты окружающей среды. Основной проблемой в этом плане молдавско-украинского сотрудничества является вопрос с Новоднестровской ГЭС. Экономическая выгода, получаемая украинской стороной от эксплуатации данной электростанции, чревата проблемами для Молдовы, а именно, снижением уровня воды в Днестре. Как полагает Валериу Мунтяну, принятие данного закона в Молдове, а затем и в Украине, позволит вести с соседней страной диалог с других позиций, в других измерениях.

Внедрение положений вынесенного на обсуждение проекта закона, как уточняют авторы, станет возможным лишь после реорганизации существующей институциональной системы защиты окружающей среды. В частности, указывается необходимость пересмотра полномочий и обязанностей органов власти, действующих в данной области. По словам министра, для этого необходимо создать в рамках министерства окружающей среды специализированное подразделение, которое будет наделено необходимыми правами по реализации преобразований в этой области. Новая структура появится уже в этом году в ходе проведения реформы центральных органов власти.

По мнению депутата-социалиста Эдуарда Смирнова, разработанный закон значительно бюрократизирует и усложняет процесс разработки и утверждения государственных программ и планов стратегического развития. Также он считает, что одновременно с его вступлением в силу, отраслевое министерство станет своеобразным «монстром-координатором всего и вся». Более эффективным он считает решение вопроса по экспертизе в рамках простого ведомственного согласования с выдачей соответствующего документа.

Либерал-демократ Григоре Кобзак поинтересовался у министра, какова будет судьба проектов, по которым уже выдана экологическая экспертиза, проведенная в условиях действующего законодательства. Останутся они в силе или нет? На это министр ответил, что в данной ситуации очень важно провести четкую границу между предложенным к обсуждению проектом и действующими правилами. В настоящее время заинтересованное лицо, как правило, юридическое, при инициировании проекта строительства, например, завода по переработке сельхозпродукции, ставит в известность о своем намерении министерство окружающей среды, инициирует публичные дебаты на данную тему, получает другие разрешительные сертификаты, после чего, если все в порядке, получает необходимое заключение.

Стратегическая экологическая экспертиза распространяется на проекты иного характера. Например, районный совет Хынчешть, задумал реализовать проект переработки бытовых отходов. Соответственно, данная инициатива в обязательном порядке должна поступить в министерство окружающей среды, где она пройдет экспертизу на предмет соответствия национальным стандартам и нормам в области защиты окружающей среды. А вот если в какой-то мере реализация проекта может оказать определенное влияние на окружающую среду Румынию, о нем нужно будет сообщить, а далее – обсудить и получить заключение, разрешение на его реализацию от соседей. Поэтому, по словам министра, проблем с полученными ранее экономическими субъектами экологическими заключениями по тем или иным проектам не возникнет.

В ходе обсуждения проекта возник и вопрос о том, за счет каких средств будет проводиться экологическая экспертиза. Тут все зависит от того, кто выступит в качестве инициатора программы или плана развития. Из государственного бюджета будет покрываться оценка проектов центральных органов власти, а вот экспертизу инициатив регионального уровня придется покрыть из местных бюджетов.

По мнению депутата-социалиста Олега Липски, разработанный проект закона важен и нужен. Но, как считает он, внедрение его положений будет довольно сложным, особенно на региональном уровне, где возможности бюджетов ограничены. «Не можем мы обязать местную власть финансировать стратегическую экспертизу разработанных программ развития. У них на это просто нет денег», - считает депутат.

Министр согласился с этим утверждением и отметил, что именно поэтому министерство намерено уже в начале этого года инициировать в парламенте дискуссии по расширению финансовых возможностей министерств, агентств и местных органов власти. С тем, чтобы примэрии, районные советы получили дополнительные не только финансовые, но и юридические инструменты, необходимые для проведения стратегической экологической экспертизы проектов.