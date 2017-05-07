Coroplast обосновался в Кэушень

Компания со статусом «лучший работодатель Германии» стала новым резидентом свободной экономической зоны «Бэлць». Им стала компания «Coroplast Harness Technology» SRL.

Как сообщил «ЛП» и.о. администратора СЭЦ «Бэлць» Василе Шолдан, «Coroplast Harness Technology» - одно из подразделений немецкой компании Coroplast, известного производителя с более чем 80-летней историей. Он специализируется на производстве электрических и промышленных систем автомобильных кабелей, производственные мощности расположены в Польше, Тунисе, Китае, Мексике и США. Теперь к ним присоединилась и Молдова. Компания входит в список лучших работодателей в Германии, ее штат превышает шесть тысяч сотрудников.

В Молдове «Coroplast Harness Technology» SRL будет заниматься сборкой кабельных модулей для автомобильной промышленности. Свою продукцию предприятие будет поставлять производителям проводки как в нашей стране, так и за рубежом.

Инвестиции в новый проект запланированы в размере 10 млн евро, что включает в себя строительство и оборудование собственных производственных мощностей на территории сузбоны СЭЗ «Бэлць» в Кэушень. На первом этапе реализации проекта компания планирует годовой объем продаж около 22 млн евро. Будет создано до 300 рабочих мест.