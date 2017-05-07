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Молдова внедрит Еврокоды при помощи Чехии

№ 3 (1169) 27 января 2017

Чешская Песпублика выделила Молдове 200 тыс. евро для реализации проекта «Внедрение Еврокодов в Республике Молдова и увеличение доступа к стандартам».

 

Цель проекта заключается в проведении необходимых мероприятий по переходу на использование Еврокодов в процессе осуществления строительных работ и структурных продуктов в области, имеющих отношение к европейской экономической зоне. Проект рассчитан на два года и должен быть завершен к концу 2018 года.

 

Как отмечается в пресс-релизе министерства строительства и регионального развития, глава ведомства Василий Быткэ отметил на церемонии запуска проекта: «У нас уже есть опыт сотрудничества в рамках региональных проектов, и мы рады, что пользуемся поддержкой правительства Чехии и в этом проекте по укреплению потенциала учреждений страны, участвующих в процессе проектирования и производства строительных материалов и техники».

 

По мнению министра, внедрение технических положений ЕС и Еврокодов в Молдове будет способствовать существенному изменению национальной системы нормативных документов в строительстве.

 

Посол Чешской Республики в Молдове Зденек Крейчи подчеркнул, что совместный проект преследует цель оказать поддержку Молдове в процессе  внедрения европейских норм, стандартов и процедур при проектировании строительных объектов. Это будет способствовать привлечению иностранных инвесторов на рынок Молдовы и росту конкурентоспособности молдавских компаний в международном масштабе.

 

Начальник управления министерства Георге Кроитору уточнил, что «адаптация Еврокодов и гармонизация технических положений в области строительства позволит строительным компаниям нашей страны участвовать в работах в других странах не только рабочей силой, но и подрядными контрактами. Также строительные компании смогут участвовать в международных тендерах, проводимых в Молдове, которые основаны на европейских нормах и стандартах». В то же время, применение Еврокодов позволит снизить цены на квартиры в многоквартирных домах, - считает Кроитору.

 

Как отмечает министерство строительства и регионального развития, в настоящее время европейские страны используют 58 Еврокодов в десяти областях, включая строительство.

5200 Автор: Соб. инф.
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