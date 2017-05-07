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Новый портал о недвижимости

№ 3 (1169) 27 января 2017

Холдинг Address Group объявил о выводе на рынок Молдовы нового интернет-проекта – портала поиска недвижимости Address.com.md.

 

Это молдавская версия успешного украинского проекта Address.ua. Основные инвесторы Address Group - международный венчурный фонд e.ventures (штаб-квартира в Гамбурге) и польская группа Vivex Investment LLC (штаб-квартира в Варшаве).

 

Интернет-порталы Address Group созданы по примеру наиболее успешных европейских и американских порталов недвижимости, но с учетом специфики русскоязычных рынков. Первый проект, Address.ua, был запущен в 2010 году в доменной зоне Украины, где за шесть лет вошел в тройку лучших порталов отрасли и достиг более 700 тыс. визитов в месяц. Сейчас портал известен чистотой базы данных и передовыми инструментами лидогенерации. В число клиентов Address.ua входят крупнейшие девелоперы, застройщики, агентства недвижимости, фонды и банки Украины.

 

Максим Школьник, исполнительный директор Address Group, отметил: «Особое внимание мы уделяем проверке на предмет достоверности и уникальности объявлений в базе данных портала. Объявление проходит порядка 50 фильтров перед публикацией. На Address.com.md, мы внедрили и применяем ряд алгоритмов фильтрации и сортировки для отсеивания «мусорных» публикаций. В соответствии с нашими планами, уже к концу текущего года портал Address.com.md будет иметь самую полную и точную базу данных объектов недвижимости в Молдове. К сожалению, в молдавском сегменте Интернета не так часто используются инструменты, к которым уже давно привыкли западные участники рынка недвижимости, например, pay per call, call-tracking. Располагая достаточным опытом, мы хотим изменить сложившуюся ситуацию, и сделать инструменты поиска и работы с объявлениями, используемые лидерами международных рынков, доступными молдавским потребителям».

 

По словам Раду Шитова, руководителя проекта Address.com.md, более 70 % объявлений на профильных сайтах Молдовы размещают информационные бюро. При этом 7 из 10 таких объявлений трудно считать достоверными, что значительно затрудняет поиск нужных объектов. «Мы более года плотно работали над запуском проекта Address.com.md . Основной задачей для нас было создать ресурс, на котором была бы представлена единая база объектов недвижимости Молдовы, а также уникальный набор потребительских инструментов, который позволит за несколько минут найти нужную и достоверную информацию. Много усилий направлено на то, чтобы исключить возможность размещения на портале «фейков» и «заманух».

 

Наряду с этим, на портале Address.com.md агентства недвижимости получат возможность создать собственный сайт (с полноценной SEO-оптимизацией), а также получить эксклюзивную аналитическую информацию по состоянию рынка недвижимости, профессионально общаться в сообществе и всегда быть в курсе свежих новостей в сфере недвижимости. База данных будет охватывать не только Кишинев, но и все регионы Молдовы, а также Приднестровье.

5200 Автор: Соб. инф.
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