Порочный круг коррупции и неравенства должен быть разорван

Укрепление позиций политиков-популистов во многих странах является тревожным предупреждением, отметили авторы исследования Индекс восприятия коррупции-2016, ежегодно публикуемый международной организацией Transparency International. «Прошедший год наглядно показал, что во всем мире системная коррупция и социальное неравенство идут рука об руку, приводя к разочарованию высшим политическим руководством и создавая плодородную почву для роста влияния политиков-популистов», - констатируется в общей оценке Индекса.

Из 176 стран, включенных в Индекс восприятия коррупции за 2016 г., 69% получили менее 50 баллов по шкале от 0 (воспринимаемый уровень коррупции крайне высокий) до 100 (воспринимаемый уровень коррупции очень низкий). Данные результаты наглядно демонстрируют масштабность и вездесущность коррупции в государственном секторе во всем мире. В этом году количество стран, чьи показатели в Индексе ухудшились, превысило число государств, поднявшихся на более высокие позиции, и это говорит о необходимости принять незамедлительные меры.

Молдова в рейтинге

Ожидаемо ухудшилась в рейтинге и позиция Молдовы, что говорит о декларативности заявлений властей об «активизации и достижениях в борьбе с коррупцией». Наша страна опустилась на 20 позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом, что стало одним из наиболее значимых перемещений по ступеням Индекса. «Успехи» Молдовы в борьбе с коррупцией оценены в 30 баллов, что на 3 балла меньше прошлогоднего. Кстати, в рейтинге-2015 мы тоже потеряли 2 балла по сравнению с предыдущим отчетом. Так что движение вниз происходит «с ускорением». У нас 123 место среди 176 государств, включенных в рейтинг. Наши соседи - Сьерра-Леоне, Мексика, Парагвай, Никарагуа.

Относительным утешением может служить разве что факт, что наши восточные соседи – Украина и Россия, - расположились еще ниже, деля между собой 131 место с 29 баллами. Другой сосед – Румыния – расположился на 57 месте с 48 баллами.

Отсутствие равных возможностей для всех

Как отмечается в комментарии к исследованию, коррупция и неравенство полагаются на существование друг друга, создавая порочный круг взяточничества и неравномерного распределения власти и материальных благ в обществе. Как показали документы «панамского досье», богатым и могущественным мира сего по-прежнему чрезвычайно легко эксплуатировать непрозрачность мировой финансовой системы ради собственного обогащения за счёт общественного блага.

«Слишком во многих странах люди лишены возможности удовлетворить свои самые базовые потребности – каждую ночь они засыпают голодными из-за коррупции, в то время как взяточники, стоящие у руля власти, живут на широкую ногу, не боясь наказаний», – заявил Хосе Угас, председатель правления Transparency International.

Случаи элитной коррупции демонстрируют, как из-за тайного сговора между предприятиями и политиками национальная экономика лишилась миллиардов долларов доходов, расхищенных за счет многих и многих граждан ради выгоды нескольких людей. Подобные случаи системной элитной коррупции нарушают права человека, препятствуют стабильному развитию и обостряют маргинализацию общества.

Популизм – неправильное лекарство от коррупции

Люди по горло сыты многочисленными пустыми заверениями политиков бороться с коррупцией – именно поэтому многие стали прислушиваться к популистам, которые обещают изменить систему и разорвать замкнутый круг коррупции и неприкосновенность власть имущих. Однако, скорее всего, это лишь усугубит проблему.

«В странах во главе с популистскими лидерами или диктаторами можно часто заметить, как демократия начинает сдавать позиции, уступая место тревожной тенденции атак на гражданское общество, попыток ограничить свободу прессы и ослабить независимость судебной ветви власти. Вместо борьбы с клановым капитализмом, такие лидеры, как правило, устанавливают ещё худшие версии коррумпированных систем», - сказал Угас. «Только там, где существует свобода прессы, прозрачность всех политических процессов и сильные институты демократической власти, гражданское общество и средства массовой информации получают возможность привлечь к ответственности власть имущих и таким образом успешно бороться с коррупцией».

Позиции Венгрии и Турции – стран, где к власти пришли авторитарные правители, в Индексе за последние годы ухудшились. В то время как результат Аргентины, чей народ избавился от популистского правительства, постепенно улучшается.

Что необходимо предпринять

Внесения технических поправок в конкретные антикоррупционные законодательные акты недостаточно. Срочно необходимы основательные системные реформы, призванные восстановить равновесие в распределении власти и материальных благ путём предоставления гражданам страны возможности положить конец повсеместной безнаказанности коррупционеров, привлечь власть имущих к ответственности и непосредственно влиять на принятие решений, сказывающихся на повседневной жизни людей.

Такие реформы обязаны включать положение о раскрытии информации через государственные реестры владельцев компаний, а также наложение санкций на профессиональных потакателей коррупции – соучастников перенаправления полученных преступным путём денежных средств заграницу.

Результаты ИВК

Дания и Новая Зеландия продемонстрировали наилучший результат – 90 баллов; почти такие же показатели у Финляндии (89) и Швеции (88). Хотя взяточничество есть в любой стране, все государства с наименьшим воспринимаемым уровнем коррупции характеризуются наличием открытого государственного правления, свободой прессы, гражданских прав и свобод, а также независимыми судебными системами.

Уже десятый год кряду наихудшие результаты в Индексе показывает Сомали – в этом году республика получила всего лишь 10 баллов. Южный Судан занял предпоследнюю позицию, набрав 11 баллов; следом за ним идут Северная Корея (12) и Сирия (13). Страны, расположившиеся в самом конце Индекса, отличает повсеместная безнаказанность коррупции, недобросовестное государственное управление и слабые институты власти.