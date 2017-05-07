Предпринимательские таланты молдавских ученых

Коэффициент успешности научных проектов молдавских ученых, которые участвуют в конкурсах внешнего финансирования, самый высокий на всем постсоветском пространстве. Чего не скажешь об общем финансировании молдавской науки. К таким выводам пришли эксперты профильной Европейской комиссии, инспектировавшие в прошлом году состояние науки в Молдове.

Споры о мнимых и реальных достижениях молдавской научной мысли, целесообразности сохранения сложной инфраструктуры во главе с академическими кругами вперемежку со скандалами, преследующими их руководство, время от времени будоражат общественность. Кто-то возлагает вину на недостаток финансирования со стороны государства, кто-то пытается на науке заработать, а кто-то предлагает развивать науку без сложного бюрократического аппарата. Так или иначе, на голом энтузиазме в эпоху всеобщей коммерциализации научных достижений не выжить. И это понимают все.

Партнерами в разработке государственной политики в области науки и инноваций выступают правительство и Академия наук Молдовы (АНМ), которой исполнительная власть делегирует полномочия по реализации этой политики. Договор о партнерстве заключается на четыре года и обновляется ежегодно для уточнения объема средств на финансирование науки. И в данном случае, как считают европейские партнеры, АНМ институционально выступает в роли еще одной министерской структуры по науке.

По словам научного секретаря АНМ Аурелии Хангану, поскольку государственный бюджет в прошлом году был принят с большим опозданием, договор о партнерстве на 2016 год также был изрядно «просрочен» и утвержден правительством только в декабре. «По сути, весь прошлый год наука жила по временному бюджету, что в целом не сказалось на финансировании научных учреждений», - уточнила научный секретарь.

Для финансирования науки и инноваций в 2016 г. из госбюджета было запланировано выделить 466,9 млн леев, после корректировки ассигнования уменьшились до 460,3 млн леев. В 2017 году на науку в Молдове планируется потратить около 483 млн леев, в том числе финансирование из общих ресурсов составит около 364 млн леев, внутренние накопления научных учреждений - свыше 119 млн леев.

Разобраться в структуре расходов не совсем просто. Как сообщил начальник финансового управления АНМ Виталие Боян, в последние годы финансирование науки в Молдове снижается. Доля общих ассигнований на науку и инновации в ВВП составляет около 0,35%, из них бюджетные расходы – 0,28%. Начиная с прошлого года финансирование науки перешло на новую систему, которая предполагает разбивку бюджетных ассигнований по отраслевому и ведомственному признаку. Академия наук не является единственным бенефициаром.

«Децентрализованные финансовые средства распределяются учредителями тех или иных научных организаций, вузов. Например, финансирование организаций АНМ в 2017 году составит 341,7 млн леев, в том числе 247 млн леев – из общих бюджетных ресурсов, предназначенных для сферы науки и инноваций, а почти треть доходов научные институты аккумулируют самостоятельно. Собственные доходы от выполнения работ и оказания услуг подведомственными АНМ учреждениями науки составят около 22 млн леев, 72,5 млн леев – привлеченное внешнее финансирование. Информация о финансировании научной деятельности по другим ведомствам аккумулируется в Госканцелярии, и нам она не известна», - заявил специалист.

По мнению Аурелии Хангану, финансирование науки в Молдове находится на критическом уровне, для развития средств нет. Около 60% накопленных доходов уходит на выплату заработной платы. Штат научных работников 24 подведомственных институтов насчитывает около 2 тыс. человек, средняя зарплата – около 5 тыс. леев. Если бы не внешняя поддержка, научные проекты можно было бы закрывать, не говоря уж о содержании инфраструктуры, лабораторий, закупке необходимых расходных материалов. Поэтому АНМ и дальше будет ориентировать деятельность организаций сферы науки и инноваций на ключевые темы длящегося седьмого (и стартующего восьмого) цикла Рамочной программы Европейского Союза по исследованиям и инновациям (2014-2020) – «Горизонт 2020».

Стратегические направления деятельности в области науки и инноваций на 2013-2020 годы, утвержденные парламентом, следующие: инновационные материалы, технологии и продукты; энергетическая эффективность и освоение возобновляемых источников энергии; здравоохранение и биомедицина; биотехнологии; национальное наследие и развитие общества. В 2016 году из 300 представленных проектов 60 получили финансирование.

«Это очень хороший результат, - говорит Аурелия Хангану. – Коэффициент успешности и активности молдавских соискателей самый высокий не только среди стран «Восточного партнерства», участвующих в конкурсах, но и среди молодых европейских стран. Это признают эксперты Европейский комиссии. Взносы государства для участия в рамочной программе окупаются сторицей. На каждый евро заплаченных средств молдавские ученые возвратили в виде грантов 4 евро».

Тем не менее, эксперты Еврокомиссии попытались объективно подойти к состоянию молдавской науки, и картина получилась малоутешительной. За годы независимости привлекательность науки, особенно для молодых людей, резко снизилась. Персонал научных учреждений сократился с 25,2 тыс. в 1990 г. до 5 тыс. чел., из них собственно научных работников 3,3 тыс. чел. Это в 5 раз ниже, чем в ЕС, с учетом численности населения этих стран. Средний возраст ученого в РМ достиг 49 лет, а доля молодых исследователей составляет менее 25%.

«Сложная экономическая ситуация, жесткие сокращения финансирования, очень низкий уровень инвестиций в наукоемкие сектора экономики в течение многих лет привели к снижению качества и результатов научных исследований. Тем не менее, некоторые ниши передового опыта, например, в области нанотехнологий, могут быть сохранены», - считают эксперты.

Статистические данные по финансированию научных разработок со стороны предпринимательского сектора не доступны для Молдовы. Оценки «наукоемкости» молдавских производств не являются обнадеживающими, а интеграция предпринимательского сектора в национальную инновационную систему является сложной задачей. Поэтому разработки молдавских ученых с трудом находят местного инвестора, считают иностранные эксперты.

«Скромные инвестиции предпринимательского сектора обусловлены в основном структурой молдавской экономики, где низкие затраты по-прежнему являются основным источником конкурентоспособности. Промышленность ориентирована на торговлю и использование низкотехнологичных продуктов. Инновации в промышленности и в сфере услуг базируются в основном на импортном оборудовании и приобретенных технологиях, а не на собственных технологических решениях. Только несколько молдавских предприятий имеют свои инновационные отделы…», -говорится в докладе Еврокомиссии.