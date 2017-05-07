За реформы ответит Центр

Правительство создает еще одну госструктуру, которая будет отслеживать внедрение всех реформ государственного масштаба. Функции учредителя Центра по внедрению реформ делегировано Госканцелярии. Соответствующий регламент организации вступил в силу.

Государственное учреждение создается «в целях оказания поддержки правительству в реализации реформ на правительственном уровне для создания современной и эффективной системы управления». Центр является юридическим лицом, располагает административной и финансовой автономией, имеет банковские счета на едином казначейском счете министерства финансов, а также собственную печать. В повестку для заседания исполнительного органа на этой неделе внесен вопрос о назначении директора Центра.

Руководить органом будет административный совет из 5-7 человек. Финансирование деятельности Центра будет осуществляться за счет субвенций из государственного бюджета посредством Государственной канцелярии, из средств внешних доноров и др. источников. Центр будет располагаться в здании правительства. Кстати, сама госканцелярия с нового года работает в реформированном виде. Штатный персонал центрального и территориальных офисов был сокращен с 240 до 171 сотрудника.

По словам главного консультанта Госканцелярии Георге Рычу, работа Центра будет направлена на координацию внедрения реформ на правительственном уровне. Речь идет не только о реформе публичной администрации, но и о всех объявленных правительством планах реформирования. Центр также будет оценивать степень выполнения реформ государственными органами власти и, в случае необходимости, оперативно принимать участие в преодолении возникающих проблем. Центр также будет сотрудничать с международными профильными организациями для обмена опытом по привлечению иностранной помощи от стран, которые участвуют в поддержке реформ. Такие организации были созданы во многих странах, в том числе в Великобритании, Румынии, Украине, Албании, Сербии, Индонезии и Малайзии.