Раймунд Йеле: Новые возможности сотрудничества ФАО c Молдовой

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписала 8 декабря 2016 года новое рамочное соглашение о сотрудничестве с правительством Молдовы. О целях и перспективах этого сотрудничества – в специальном интервью представителя ФАО в Молдове Раймунда Йеле.

- С какой целью было подписано это соглашение? Как оно может изменить агропродовольственный сектор Молдовы?

- Страновая рамочная программа ФАО для Молдовы определяет обязательства ФАО по оказанию помощи правительству РМ в его усилиях, направленных на развитие агропродовольственного сектора. В течение четырехлетнего периода, с 2016 по 2019 год, опираясь на национальный и региональный опыт, ФАО познакомит страну с лучшими международными практиками, инновационными методами и мировыми стандартами.

Не является простым совпадением тот факт, что три наших первых приоритетных направления деятельности нашли отражение в молдавской Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельских районов на период с 2014 по 2020 год, в качестве ее основных целей. Указанный документ стал результатом консультаций между ФАО и представителями органов власти Молдовы, гражданского общества и партнерами страны по развитию.

Другим важным фактором являются экспертные знания и опыт, накопленный командой ФАО в этой стране. Мы уже реализовали несколько проектов, направленных на содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, расширению институциональных возможностей и совершенствованию навыков молдавских фермеров по ведению сельского хозяйства.

Мы стремимся к оказанию долгосрочного позитивного воздействия на сельское хозяйство и продовольственную промышленность Молдовы, а также на развитие плодотворного сотрудничества с международными партнерами – принимая во внимание важность агропродовольственной отрасли для достижения Целей устойчивого развития, обязательства по достижению которых Молдова взяла на себя в соответствии с глобальной Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижским соглашением об изменении климата.

- Как ФАО сможет оказать помощь стране в повышении уровня конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы?

- Поддержка ФАО будет сосредоточена на устранении недостатков и препятствий на пути к повышению конкурентоспособности молдавской агропродовольственной продукции. Укрепление системы безопасности пищевых продуктов, служб ветеринарного и фитосанитарного контроля создаст возможности для увеличения объемов агропродовольственного экспорта в страны ЕС и на другие рынки. Мы предоставим наши экспертные знания для продвижения молдавских продуктов на внутреннем и внешнем рынках, а также для реформирования устаревших систем образования, проведения научных исследований и повышения квалификации.

Переход от крупных коллективных сельскохозяйственных предприятий к малым, находящимся в частном владении, представлял собой важное структурное изменение, которое в свою очередь повлияло на всю систему сельскохозяйственных технологий, включая научные исследования, образование и распространение знаний. В настоящее время эта система нуждается в реорганизации с тем, чтобы она могла стать более гибкой и эффективной.

В целом, ФАО взяла на себя обязательства по оказанию помощи Молдове в предпринимаемых ею усилиях по модернизации сельскохозяйственной отрасли и повышению уровня доходов семейных фермеров.

Это также напрямую связано с еще одним из приоритетов Молдовы: ведением устойчивого сельского хозяйства и развитием сельских районов.

- Какие основные проблемы существуют на пути к обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов? Как они влияют на население?

- С одной стороны, существует социальная проблема: высокий уровень безработицы в сельских районах страны, охватывающей около двух третей населения. Эта ситуация усугубляется низким уровнем заработной платы в сельском хозяйстве в сравнении с другими отраслями экономики. Еще ниже уровень заработной платы среди женщин, которые в среднем получают 76% от средней заработной платы мужчин. По причине снижения уровня возможностей для достойного трудоустройства в сельских районах Молдовы мы наблюдаем отток населения из деревень, особенно молодежи и наиболее образованных жителей.

С другой стороны, устойчивое развитие сельского хозяйства является одной из основных задач страны, что определено программой «Молдова 2020». Мы будем работать совместно с министерством сельского хозяйства по внедрению политики и практики оказания поддержки фермерам в выращивании здоровых, высококачественных сельскохозяйственных культур при минимальном использовании пестицидов, оказывающих негативное воздействие на качество продукции. Такой подход известен, как Комплексная борьба с вредителями. ФАО будет работать совместно с министерством сельского хозяйства и фитосанитарной и ветеринарной службой Национального агентства по безопасности продовольствия по разработке соответствующих программ и организации обучения на местах.

Другой важной проблемой является потребность в надежных статистических данных, необходимых для разработки последовательной сельскохозяйственной политики. С этой целью Молдова приступит к подготовке к следующей сельскохозяйственной переписи, проведение которой запланировано на 2020 год. Эта работа предусматривает обновление уже имеющихся данных и разработку методологии сбора дополнительной информации о сельскохозяйственной отрасли. ФАО окажет техническую поддержку в данном направлении министерству сельского хозяйства и Национальному бюро статистики.

Особые усилия будут направлены на борьбу с оттоком населения из сельских районов – например, путем облегчения процедур инвестирования в сельское хозяйство, включая использование финансовых средств, получаемых от денежных переводов, направляемых молдавскими гражданами, работающими за рубежом.

Дополнительно, в рамках Региональной инициативы ФАО по повышению потенциала мелких землевладельцев и семейных ферм, ФАО сделает современные знания о сельском хозяйстве доступными для семейных фермеров, включая владельцев личных подсобных хозяйств. Это также будет способствовать продвижению Молдовы по пути к достижению Целей устойчивого развития, в особенности Цели 2, направленной на снижение уровня бедности.

Мы сосредоточиваем особые усилия на поощрении устойчивых методов ведения сельского хозяйства и применении экологически безопасных технологий с целью обеспечения управления природными ресурсами Молдовы устойчивым образом.

- Какие преимущества получит Молдова от устойчивого управления своими природными ресурсами?

- В Молдове - плодородные почвы и климат, благоприятный для сельскохозяйственного производства. Однако у нее есть целый ряд проблем, связанных с экологией и изменением климата. Изменение климата в основном угрожает сельскому хозяйству более частыми и сильными наводнениями, выпадением града и заморозками.

Правительство также испытывает серьезную озабоченность в связи с сильными засухами, которые в настоящее время случаются практически каждые два года и наносят ущерб большинству активного населения, занятого в сельском хозяйстве.

Мы способствуем применению экологически ориентированных технологий производства и оказываем помощь фермерам в адаптации к изменению климата и применении методов ведения сельского хозяйства, снижающих его влияние на изменение климата. Таким образом, Страновая рамочная программа ФАО для Молдовы поддерживает обязательства молдавского правительства, изложенные в Предполагаемом установленном на национальном уровне вкладе в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата.

В то же время мы планируем провести работу по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов животных и растений, совершенствованию существующих и внедрению новых производственных технологий, а также облегчению доступа фермеров к новым засухоустойчивым сортам зерновых культур и экологически ориентированным технологиям. Кроме того, будет организовано обучение инновационным практикам управления земельными и водными ресурсами, а также обращению с отходами производства пестицидов.

- Располагает ли Молдова финансовыми возможностями для проведения указанных реформ?

- Полный объем финансирования, необходимого для реализации Страновой рамочной программы ФАО для Молдовы, составляет порядка $9,7 млн. Из этой суммы $4,5 млн уже предоставлены. Оставшиеся $5,2 млн еще предстоит мобилизовать – в рамках Программы технического сотрудничества ФАО, а также за счет партнерских донорских организаций путем заключения правительством Молдовы как двусторонних, так и многосторонних соглашений.

Другими словами, ФАО напрямую профинансирует значительную часть необходимых средств, и мы также будем оказывать помощь по мобилизации оставшейся суммы в партнерстве с другими заинтересованными сторонами. Кроме того, мы рассчитываем, что и сама Молдова внесет свой вклад в финансирование.

Молдова установила партнерские отношения с ассоциациями производителей, организациями гражданского общества, принимающими участие в сельскохозяйственном секторе и распространении экспертных знаний, а также с исследовательскими организациями. Частный сектор внесет свой вклад в общее дело путем предоставления полезной информации. Мы также по мере возможности будем способствовать развитию сотрудничества между странами региона в рамках сотрудничества по линии «Юг-Юг» или трехстороннего сотрудничества.

- Не могли бы Вы привести примеры других стран, получивших подобную помощь от ФАО?

- Я также являюсь представителем ФАО в трех других странах региона, в которых имеются блестящие примеры успеха в достижении устойчивого развития сельского хозяйства. В Грузии и Армении ФАО внедряет Программу Европейского союза по развитию сельского хозяйства и сельских районов (ENPARD). Наши опыт и экспертные знания по достоинству оцениваются правительством Грузии и Европейским союзом, который выступает ресурсным партнером.

Другим хорошим примером является создание в Армении демонстрационных участков для выращивания различных видов фруктов. Ознакомившись на этих участках с новыми технологиями защиты и выращивания фруктов, многие армянские фермеры воспроизводят эти методы в своих подсобных хозяйствах. Кроме того, мы работаем над повышением устойчивости к изменению климата в Албании, оказывая помощь фермерам в укреплении их потенциала по реагированию на наводнения.

ФАО играет ведущую роль в различных международных комитетах, занимающихся вопросами, связанными с обеспечением безопасности пищевых продуктов, комплексными стратегиями сельскохозяйственного производства и борьбой с вредителями. Благодаря этим форумам все страны имеют возможность обсуждать и принимать решения по установлению общепризнанных международных стандартов в области качества и безопасности пищевых продуктов.

Многие лучшие международные и региональные практики могут быть использованы в Молдове, и мы с нетерпением ожидаем их успешного внедрения на благо всей страны.