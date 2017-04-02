Две жизни Михаила Греку

Завершается 2016 год, объявленный Годом Михаила Греку в связи со 100-летием со дня рождения Народного художника Молдовы, лауреата Государственной премии СССР.

На государственном уровне он был отмечен тремя событиями. 22 ноября, в день рождения Мастера, в отреставрированной центральной части Национального музея искусств открылась масштабная выставка его произведений. На вернисаже вручали памятную медаль, специально отлитую, чтобы награждать деятелей культуры за особые заслуги в продвижении творчества Греку. На следующий день состоялась научная конференция, посвященная его искусству.

В Михаиле Греку шла непрестанная борьба двух начал. С одной стороны — любовь к селу, природе, близость народному духу. С другой - стремление преодолевать, экспериментировать и открывать новые пути художественного освоения мира. Михаил Греку стал известен как живописец-новатор с 1960-х годов, хотя в Молдове его жестко критиковали за «формализм» и «буржуазные веяния». Он входил в число лучших советских художников, представлявших страну на международных экспозициях. И стоял у истоков формирования национальной школы живописи, признанной на просторах некогда великой страны одной из самых интересных.

Как рассказал Николай Олару, заведующий отделом Национального музея искусств, это вторая экспозиция, организованная в Год Михаила Греку. Первая состоялась в сентябре-октябре в музее истории и этнографии в Сороках, где были представлены 20 полотен из коллекции. Сейчас зрители могут увидеть 60 работ разных лет. Многие из них экспонируются впервые. Всего в фондах музея хранится 99 произведений Мастера.

«В драматические военные и послевоенные годы, изучая классиков, Греку использовал выразительность светотеневой пространственной живописи, рассказывает доктор искусствоведения Людмила Тома. - В ней есть свое очарование, некоторая таинственность, недосказанность. В период, когда советская идеология призывала к прославлению социалистических преобразований, он предпочитал писать работы камерные — портреты, пейзажи, натюрморты. Иногда создавал исторические полотна. Со временем мироощущение художника становилось оптимистичным, жажда творческого обновления привела к активизации цвета, декоративности, как видно по монументальному полотну «Чадыр-Лунгские девушки», созданному на рубеже десятилетий».

Михаил Греку учился в Академии художеств в Бухаресте в конце 1930-х годов, и ему были очень близки румынская и французская школы живописи. Претворяя традиции рафинированной пластической культуры европейского искусства начала XX века в синтезе с эстетическими основами народного творчества, он поэтически интерпретировал мотивы народной жизни, выражал душевную чистоту, искренность, цельность характера молдавских крестьян. Условный язык его искусства не могли понять местные руководители, но они вынуждены были считаться с успехом мастера на всесоюзной арене: его картины «Осенний день», «Проводы» воспринимались, как символ солнечного края и радости бытия, были отмечены почетными наградами за живописное мастерство и стали хрестоматийными в советской живописи. Его известный триптих «История одной жизни» (ныне находится в Третьяковской галерее), был признан лучшей работой на всесоюзной выставке 1967 года. Под влиянием вдохновенных поисков Греку и его публичных выступлений в Молдове складывалась национальная школа живописи, узнаваемая на всесоюзной арене по экспрессии колорита, передающего чувство красоты родного края.

Людмила Тома отметила, что в период так называемого «застоя» обострилось противостояние интересов творческих и конъюнктурных, новые горизонты в искусстве привлекали немногих авторов. «Мировосприятие неутомимого Маэстро усложнялось в связи с открытиями в разных сферах науки и достижениями в мировом искусстве, расширялось его понимание эстетического в искусстве. Он экспериментировал с нетрадиционными материалами и корректировал творческий метод, ставший более спонтанным. Коллаж, задувка золотистой бронзой, разливы лаков, черного битума – эти приемы стимулировали игру воображения. Сам процесс «нерукотворного» формообразования из наплывов плотных или прозрачных слоев становился метафорой природных явлений. Рождались образы – конкретные, ассоциативные, абстрактные – завораживающие неповторимой красотой».

К сожалению, именно эта юбилейная выставка в музее искусств проходит без работ из личной коллекции Михаила Греку, которую бережно хранят его наследники - дочь Тамара Греку-Пейчева и зять Дмитрий Пейчев, ученик Маэстро. Чтобы восстановить справедливость, 16 декабря в Галерее искусств «Art-men» торгового центра «Atrium» Тамара Греку-Пейчева и Дмитрий Пейчев при поддержке Российского центра науки и культуры открыли выставку 30 работ Михаила Греку. Многие из них даже специалисты увидели впервые. Рядом с Учителем выставился его ученик.

Представлено много работ, спасенных Дмитрием Пейчевым после аварии в мастерской Греку в 1995 году и отреставрированных учеником. Но в мастерской художника нет должных условий для хранения работ. К тому же существует реальная угроза сноса небольшого здания, в котором находятся мастерские Михаила Греку, Игоря Виеру, Валентины Русу-Чобану и Дмитрия Пейчева.

«Произведения Греку, оставшиеся в мастерской, нуждаются в помощи. На встрече с министром культуры Моникой Бабук мы обсудили эту проблему, и она обещала помочь с реставрацией нескольких работ, - говорит Дмитрий Пейчев. - К сожалению, многие зарубежные гости Кишинева удивляются, почему до сих пор здесь нет музея Греку, хотя со времени его ухода прошло более 18 лет. Музей с постоянно действующей экспозицией произведений нужен прежде всего зрителям. Но чем больше мы говорим о необходимости создания такого музея, тем меньше отклика находим у властных структур».

Дочь художника считает, что в целом год Михаила Греку был отмечен довольно скромно. «На выставке были представлены в основном произведения 1960-х годов, - говорит Тамара Греку. - Картин «третьего периода», когда он стал использовать новые материалы, очень мало. Его называют диссидентом. Но это не так. Михаил Греку, как человек искренний, не желал раздваиваться между тем, что нужно было власти, и тем, к чему стремилась его душа. И старался идеи новой, советской жизни передать современными средствами».

Творчеству Михаила Греку посвящено немало публикаций, но многие из них стали библиографической редкостью. В Академии наук Молдовы подготовлен сборник статей специалистов о творчестве Маэстро, интервью с художником, некоторые из его выступлений в печати, воспоминания деятелей культуры. Книга вскоре выйдет из печати.