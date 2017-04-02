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Магия иллюзий

№ 48 (1166) 30 декабря 2016

Арт-галерея Национальной филармонии имени Сергея Лункевича по 5 января представляет живопись Сергея Тисеева. Это первая персональная выставка потомственного художника, выпускника Республиканского художественного училища им. И. Е. Репина в Кишиневе и Украинского полиграфического института имени И. Федорова во Львове.

 

Сразу бросается в глаза широта интересов автора, разнообразие неожиданных идей, многообразие стилей. Создается впечатление, будто работы написаны несколькими художниками. Сергей знакомит публику с произведениями, созданными за последние два года. Они объединены в три серии. В этнической на фоне старинных молдавских ковров изображены традиционные для нашего края фрукты и овощи. Он использовал репродукции молдавских ковров середины 1950-х годов, обнаружил их в архивах отца, Виталия Тисеева.

 

Вторая серия связана с городом Тыргу-Муреш — побратимом Кишинева. Чтобы обозначить третью, он придумал термин — «психоделическо-философская». О ней в двух словах не расскажешь — нужно увидеть.

 

Изобразительный язык автора впечатляет и убеждает. Благодаря его оригинальной технике в работах достигаются эффекты объема, движения, картины становятся живыми и динамичными. Художник и искусствовед Ливиу Хынку отметил умение Сергея Тисеева находить яркие, неожиданные и сильные образы, позволяющие с наибольшей полнотой выразить замысел. «В некоторых произведениях мы видим Тисеева-романтика: они отражают мечты, идеальные представления художника о мире, о жизни, - делится впечатлениями Хынку. - А в первом зале, наоборот, такая барочная живопись. Можно было бы предположить, что художник преклоняется перед принципами барокко, которые утверждают земные начала. Видите, как он сочно пишет фрукты, овощи, драпировки и т. д. - что характеризует полноту жизни, радость бытия. И эти идеи в нем сосуществуют в гармонии: с одной стороны — мечта о лучшей жизни, с другой — отражение ее такой, какая она есть».

 

Искусствовед обратил внимание на то, что любое произведение очень лихо закручено композиционно. Есть иллюзия пространства, которой он владеет в совершенстве. Уже не говоря о знании законов цветоведения, которые мастерски применяет. «Считается, что художник пластически совершенен, если он мощно убеждает зрителя. Таков и Тисеев. Он уже достиг определенных пластических успехов, и надеюсь, порадует нас еще не раз», - заключает критик.

 

«Вместе с Сергеем Тисеевым в молдавскую художественную среду активно входит новая генерация творческих людей, - делится наблюдениями художник, профессор Алексей Колыбняк. - Это возмужалые, окрепшие профессионалы, которым около 50-ти. И, судя по действиям, они в силах вернуть нам тот оптимизм, который стал угасать в обществе. К ним относятся и организаторы выставки - директор культурного центра «ARTELIT» Эльвира Чемортан-Волошина и Василий Мединский, руководитель компании «Bronze-Elite».

 

Творческое кредо нашего героя — работать, работать и еще раз работать. Поэтому на вопрос о том, что такое вдохновение, Сергей Тисеев отвечает так: «Это умение ввести себя в рабочее состояние».

8350 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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