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Спрос и предложение на валютном рынке в ноябре 2016 года

№ 48 (1166) 30 декабря 2016

В ноябре 2016 степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических лиц составила 81.6%, по сравнению с 93.5% в октябре 2016.

 

По отношению к прошлому месяцу, чистое предложение иностранной валюты от физических лиц уменьшилось на 21.8 млн. долларов США (или на 16.4%), a чистый спрос иностранной валюты со стороны экономических агентов в меньшей пропорции на 5.9 млн. долларов США (или на 4.1%).

 

Таким образом, спрос на иностранную валюту был покрыт частично посредством интервенций НБМ в виде продаж в сумме 17.5 млн. долларов США.

 

В этих условиях, средний курс национальной валюты по отношению к доллару США обесценился на 0.9% (с 19.8856 в октябре 2016 до 20.0667 в ноябре 2016).

 

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Что касается валютной структуры чистого предложения иностранной валюты физических лиц, наибольшая доля принадлежит по прежнему евро (51.4%), затем долларам США (30.2%) и российским рублям (15.8%).

13010 Автор: По материалам Национального банка Молдовы
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