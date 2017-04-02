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Герой уходящего года

№ 48 (1166) 30 декабря 2016

Министр финансов Октавиан Армашу и его команда сделали невозможное. В течение года они разработали и провели через все процедурные лабиринты два закона о бюджете и столько же налогово-бюджетных политик.

 

Это тем более впечатляет, что в последние годы Молдова уже привыкла встречать Новый год без утвержденного бюджета. Бизнес не имел ориентиров для планирования своей деятельности, не мог заключать  контракты без риска оказаться в убытках из-за изменения фискального режима в течение года.

 

Будем откровенны – такие риски сохраняются. Власти Молдовы в последнее время проявляют недюжинные способности в жонглировании законами, исходя из сиюминутных интересов (еще тот вопрос – чьих). Внести изменения в «финансовую Конституцию» в течение года даже несколько раз - для них не проблема.

 

Но перед Новым годом верится в лучшее. Будем надеяться, что отныне бюджетный процесс в Молдове будет протекать в законодательном русле и по времени, и по сути.

13610 Автор: Соб. инф.
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