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«Польский кредит»: половина возможного

№ 48 (1166) 30 декабря 2016

Правительство Молдовы намерено договориться о продлении до 8 августа 2017 года периода действия соглашения с правительством Польши о предоставлении кредита в размере 100 млн евро. При этом, предусматривается сокращение первоначального размера кредита вдвое.

 

Как отметила в этой связи замминистра финансов Мария Кэрэуш, предложение об уменьшении суммы кредита поступило от польских властей ввиду небольшого количества заявок от конечных кредитополучателей из Молдовы. За два года всего 23 предприятия запросили кредиты на общую сумму в 26,6 млн евро. Однако министерство финансов Молдовы утвердило только шесть заявок на 10 млн евро. А в Варшаве уполномоченные госструктуры приняли лишь пять заявок, в итоге окончательная сумма выделенных кредитов составила 8,6 млн евро.

 

Представители бизнес-ассоциаций и экономические субъекты отмечали, что после изменения правительством Молдовы порядка финансирования инвестиционных проектов по линии «польского кредита» эти заемные средства стали слишком дороги. Кумулятивно - с учетом комиссионов молдавских банков, управляющих польской кредитной линией - процентная ставка составляет свыше 3%. Между тем, по первоначальной методике ставка не превышала 2%. Кроме того, важный лимитирующий фактор — на кредитные средства молдавские предприниматели вправе приобрести в основном оборудование и технику, произведенные авторизованными польскими компаниями. То есть, речь идет о техническом связанном (обусловленном) кредите.

 

Новые финансовые условия правительству РМ предстоит обсудить с польской стороной. После подписания поправок, Соглашение должно быть ратифицировано парламентом. Соглашение между правительствами Молдовой и Польшей для предоставления кредита на модернизацию сельского хозяйства в размере 100 млн. евро было подписано 14 мая и ратифицировано 11 июля 2014 года.

13050 Автор: По материалам информационных агентств
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