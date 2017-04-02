Новые проекты программы PARE 1+1

Наблюдательный совет Программы привлечения переводов денег в экономику PARE 1+1 утвердил в среду финансирование еще 27 проектов на общую сумму 5,01 млн леев.

Как сообщили в минэкономики, в случае их реализации общий объем инвестиций в экономику с учетом средств бенефициариев превысит 15,68 млн леев. 13 проектов будет реализовано гастарбайтерами, заработавшими денег за рубежом и вернувшимися на родину для открытия собственного дела, а 14 - близкими родственниками мигрантов, находящихся за границей.

По словам директора Организации по продвижению малого и среднего бизнеса Юлии Ябанжи, проекты будут реализованы в 18 районах республики, в том числе 15% - в Кишиневе, а остальные - на периферии. Более половины проектов - в области сельского хозяйства, 22% касаются предоставления различных услуг, а 26% - переработки продукции. 12 производств будут открыты «с нуля», а 15 предусматривают расширение имеющихся.

Вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык напомнил, что с запуска программы PARE 1+1 в 2010 г. она вызывает неподдельный интерес гастарбайтеров и их родственников, так как помогает в открытии и развитии собственного бизнеса.

«Доступ к финансированию получили в целом 900 предприятий, в том числе 200 - в нынешнем году. Общая сумма предоставленных государством средств составила 158,77 млн, что позволит привлечь в национальную экономику свыше 524 млн леев», - сказал он.

Программа PARE 1+1 была запущенная в 2010 г. сроком на пять лет, а затем продлена до 2018 г. Она предназначена для работников-мигрантов и/или их родственников первой степени родства, которые желают инвестировать и/или начать свой собственный бизнес. Она предусматривает предоставление им денег на открытие или развитие собственного дела на родине из расчета 1 лей на каждый вложенный лей, но не более 200 тыс. леев.

В 2010-2014 гг. программа получала финансовую поддержку Европейской комиссии посредством программы отраслевой поддержки «Экономическое стимулирование в сельской местности», финансируемой Европейским союзом. Финансирование программы до 2018 г. будет осуществляться за счет бюджетной поддержки, предоставляемой ЕС для создания Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с РМ.

На 2016 г. бюджет проекта составляет 40 млн леев - на 10 млн больше 2015 года.