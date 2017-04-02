У страха глаза велики

Снижение ставок по депозитам в национальной валюте застопорилось на отметке около 7,5% годовых. Средневзвешенная ставка по вновь привлеченным вкладам в леях по итогам ноября сложилась на уровне 7,48%.

До сих пор, с апреля до октября включительно, основной тренд по привлекаемым банками ресурсам в нацвалюте был неуклонно спадающим. Если в январе средневзвешенная ставка по всем видам депозитов в леях составляла 15,33%, то в октябре она опустилась до отметки в 7,24%.

Однако довольно резкое снижение объема вновь привлеченных вкладов – почти на 20% в сравнении с предыдущим месяцем – заставило банки притормозить с проведением политики снижения ставок. Но торможение, как видно из опубликованных статистических данных, коснулось только самых коротких вкладов – до трёх месяцев включительно. По более длинным депозитам снижение ставок продолжилось.

И, надо признать, для этого у банков были существенные причины.

Объем новых кредитов значительно отстает от объема привлекаемых банками средств в национальной валюте. А всё, что привлечено, но не нашло применения в кредитовании, может быть размещено либо в государственные ценные бумаги, либо в специальные финансовые инструменты центрального банка.

По госбумагам уже к концу ноября ставка доходности снизилась до 7% годовых. По сертификатам НБМ коммерческие банки пока получают доход на уровне 9% годовых. Но банки опасаются решения НБМ о снижении «базисной ставки», которая как раз и определяет доходность сертификатов. А заодно, за минусом 3 процентных пунктов, она определяет и доходность по депозитам овернайт. На них коммерческие банки размещают свободные средства в леях, которым не нашли другого применения.

В ноябре среднедневные остатки вложений в сертификаты составляли 4 681 млн леев. В сравнении с ноябрем прошлого года объем «остатков» увеличился почти в шесть раз. По неофициальным данным, по итогам декабря сумма постоянно реинвестируемых банками средств в сертификаты НБМ достигнет, а возможно даже и превысит, 5 млрд леев.

Еще одним финансовым инструментом для получения дохода от ликвидных активов для банков-резидентов остается постоянно открытая возможность размешать средства на депозитах овернайт. В ноябре остатки на сверхкоротких «ночных» депозитах банки постоянно держали около одного миллиарда леев. Вряд ли в декабре и даже в январе объём таких вложений сократится.

Таким образом, можно констатировать, что сейчас благодаря НБМ банки имеют возможность получать доход от краткосрочных размещений на сумму порядка шести миллиардов леев. Администрируя «базисную ставку» по своему усмотрению, Нацбанк имеет возможность влиять на политику банков относительно как уровня коммерческих ставок, так и, опосредованно, объемов привлечения средств в национальной валюте.

Отметим также, что через тот же механизм центробанк существенно влияет и на уровень ставок по госбумагам. Зачем банкам инвестировать средства в бумаги минфина, если можно на лучших условиях размещать средства в Национальном банке?

То, что ставка по казначейским обязательствам к концу декабря опустилась ниже отметки в 6% годовых, свидетельствует о том, что коммерческие банки опасаются снижения базисной ставки НБМ. Понятное желание избежать риска снижения доходов от размещений уже привлеченных от клиентов средств в национальной валюте. Именно этим, по мнению наших экспертов, был продиктован в декабре интерес банков к длинным госбумагам.

Кредитная деятельность, как мы уже неоднократно отмечали, находится в глубоком застое. Банки выдают все меньше и меньше кредитов. И на это, похоже, не влияет даже такой фактор, как снижение ставок по кредитам. По сравнению с ноябрем 2015 года, когда средневзвешенная ставка по кредитам в леях составляла 15,67%, по итогам ноября она снизилась на 3,11 процентных пункта. Но даже предлагая ставку в 10% годовых, как утверждают опрошенные нами специалисты банков, сейчас очень трудно найти сколько-нибудь надежных заемщиков.