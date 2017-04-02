Ставки по госбумагам снизились

На двух последних аукционах по размещению государственных ценных бумаг ставки опустились до уровня двухгодичной давности.
На двух последних аукционах по размещению государственных ценных бумаг ставки опустились до уровня двухгодичной давности.
27 декабря казначейские обязательства (КО) на сумму почти в 168 млн леев были размещены со средневзвешенной доходностью ниже 5,5% годовых. По самым коротким 91-дневным КО ставка, как и на предыдущем аукционе, сложилась на уровне 5,16%. А по самым длинным 364-дневным снизилась до 5,47% - беспрецедентного за последние десять лет уровня.
Показательно, что самым высоким спрос был на самые длинные бумаги – он превышал предложение в 2,4 раза. Минфин воспользовался этой возможностью - эмитировал дополнительно на 8 млн леев длинных КO к заявленной на аукцион сумме в 70 млн леев. По двум остальным видам казначейских обязательств спрос также традиционно превысил предложение.
По сравнению с декабрем прошлого года, когда средневзвешенная ставка достигла 26,33%, доходность ГЦБ снизилась в 4,8 раза.
Ярко выраженное доминирование спроса над предложением определяет ситуацию на рынке госбумаг с мая текущего года. Напомним, что в первом квартале средневзвешенная ставка, сложившаяся в ходе аукционов по первичному размещению КO, находилась на уровне 24,75%. Во втором – на уровне 16,89%. В третьем – на уровне 10,98% годовых.
Но особенно быстрыми темпами это снижение происходило в четвертом квартале. Средневзвешенная ставка по размещенным КО за октябрь составила 8,15%, ноябрь – 7,96%. Декабрь закончился на уровне ниже 5,5% годовых.
Отдельно отметим, что произошло это без особого напряжения со стороны министерства финансов.
Директор департамента внутреннего долга минфина Виктор Мартиненко подчеркнул для «ЛП», что с августа текущего года проводится линия на сокращение остатка государственных ценных бумаг в обращении. За декабрь объем годового прироста ГЦБ в обращении был сокращен до установленного Законом о бюджете предела в 953 млн леев. Как объяснил Виктор Мартиненко, сокращение на 176 млн леев достигнуто за счёт планового погашения бумаг с истекающим в декабре сроком обращения.
«В первом квартале наступающего года минфин планирует размещать через аукционы казначейские обязательства на сумму 170 млн леев еженедельно. По сравнению с прежним графиком, на 10 млн увеличивается еженедельное предложение казначейских обязательств со сроком обращения 182 дня. Мы также намерены возобновить предложение гособлигаций со сроком обращения три года. В первом квартале мы предложим их инвесторам на 50 млн леев. Таким образом мы хотим поддержать и развить тенденцию в увеличению доли длинных бумаг в структуре государственного долга», - сказал Виктор Мартиненко.
При этом нацеленность на сокращение объема госбумаг в обращении остается для финансового ведомства установкой и на следующий год. В законе о государственном бюджете на 2017 год предусмотрено сокращение объема госбумаг, выпускаемых через первичные аукционы, на 218 млн леев.
По данным Национального банка Молдовы, по состоянию на 22 декабря в обращении находились размещенные через аукционы государственные ценные бумаги на сумму почти в 6 864 млн леев.
Формально «в обращении» находятся также казначейские обязательства, переданные в незапамятные времена НБМ в обеспечение так называемого «исторического долга» правительства на сумму более 2 106 млн леев. А теперь и специальные гособлигации на сумму 13 341 млн леев, эмитированные в соответствии с законом №235 от 03.10.2016 года для обеспечения кредита НБМ трём ликвидируемым банкам под гарантии правительства. Итого оформленный госбумагами внутренний государственный долг составляет 22 млрд 311 млн леев.