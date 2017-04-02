Ставки по госбумагам снизились

На двух последних аукционах по размещению государственных ценных бумаг ставки опустились до уровня двухгодичной давности.

27 декабря казначейские обязательства (КО) на сумму почти в 168 млн леев были размещены со средневзвешенной доходностью ниже 5,5% годовых. По самым коротким 91-дневным КО ставка, как и на предыдущем аукционе, сложилась на уровне 5,16%. А по самым длинным 364-дневным снизилась до 5,47% - беспрецедентного за последние десять лет уровня.

Показательно, что самым высоким спрос был на самые длинные бумаги – он превышал предложение в 2,4 раза. Минфин воспользовался этой возможностью - эмитировал дополнительно на 8 млн леев длинных КO к заявленной на аукцион сумме в 70 млн леев. По двум остальным видам казначейских обязательств спрос также традиционно превысил предложение.

По сравнению с декабрем прошлого года, когда средневзвешенная ставка достигла 26,33%, доходность ГЦБ снизилась в 4,8 раза.

Ярко выраженное доминирование спроса над предложением определяет ситуацию на рынке госбумаг с мая текущего года. Напомним, что в первом квартале средневзвешенная ставка, сложившаяся в ходе аукционов по первичному размещению КO, находилась на уровне 24,75%. Во втором – на уровне 16,89%. В третьем – на уровне 10,98% годовых.

Но особенно быстрыми темпами это снижение происходило в четвертом квартале. Средневзвешенная ставка по размещенным КО за октябрь составила 8,15%, ноябрь – 7,96%. Декабрь закончился на уровне ниже 5,5% годовых.

Отдельно отметим, что произошло это без особого напряжения со стороны министерства финансов.

Директор департамента внутреннего долга минфина Виктор Мартиненко подчеркнул для «ЛП», что с августа текущего года проводится линия на сокращение остатка государственных ценных бумаг в обращении. За декабрь объем годового прироста ГЦБ в обращении был сокращен до установленного Законом о бюджете предела в 953 млн леев. Как объяснил Виктор Мартиненко, сокращение на 176 млн леев достигнуто за счёт планового погашения бумаг с истекающим в декабре сроком обращения.

«В первом квартале наступающего года минфин планирует размещать через аукционы казначейские обязательства на сумму 170 млн леев еженедельно. По сравнению с прежним графиком, на 10 млн увеличивается еженедельное предложение казначейских обязательств со сроком обращения 182 дня. Мы также намерены возобновить предложение гособлигаций со сроком обращения три года. В первом квартале мы предложим их инвесторам на 50 млн леев. Таким образом мы хотим поддержать и развить тенденцию в увеличению доли длинных бумаг в структуре государственного долга», - сказал Виктор Мартиненко.

При этом нацеленность на сокращение объема госбумаг в обращении остается для финансового ведомства установкой и на следующий год. В законе о государственном бюджете на 2017 год предусмотрено сокращение объема госбумаг, выпускаемых через первичные аукционы, на 218 млн леев.

По данным Национального банка Молдовы, по состоянию на 22 декабря в обращении находились размещенные через аукционы государственные ценные бумаги на сумму почти в 6 864 млн леев.

Формально «в обращении» находятся также казначейские обязательства, переданные в незапамятные времена НБМ в обеспечение так называемого «исторического долга» правительства на сумму более 2 106 млн леев. А теперь и специальные гособлигации на сумму 13 341 млн леев, эмитированные в соответствии с законом №235 от 03.10.2016 года для обеспечения кредита НБМ трём ликвидируемым банкам под гарантии правительства. Итого оформленный госбумагами внутренний государственный долг составляет 22 млрд 311 млн леев.