Реклама пива может быть запрещена

Министерство здравоохранения Молдовы выступило с инициативой ограничения или полного запрета рекламы пива в СМИ и на улице.

Как отмечается в переданном в правительство законопроекте, телеканалы и радиостанции смогут транслировать рекламу пива только после 22:00 и до 6:00. В других СМИ, а также в кинотеатрах и на улице, любое продвижение этого напитка будет запрещено.

Согласно документу, производители пива не смогут спонсировать мероприятия или события, в которых могут принимать участие граждане моложе 18 лет, а также организовывать лотереи, соревнования или конкурсы, которые бы вызвали интерес к алкоголю.

Более того, будет запрещено обращаться напрямую или косвенно к несовершеннолетним с призывом потреблять пиво, или дискредитировать идею воздержания от алкоголя.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Молдова числится среди стран с наиболее высоким потреблением алкогольных напитков на душу населения среди совершеннолетних - 16,8 литров в год. При этом 30,4% граждан старше 15 лет предпочитают пиво, 5,1% - вино и 64,5% - крепкие алкогольные напитки. Но молодые люди от 14 до 29 лет отдают предпочтение именно пиву (46-52%).