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Новогодние предпочтения туристов

№ 48 (1166) 30 декабря 2016

Болгария, Румыния и Украина - самые востребованные туристические направления граждан Молдовы, желающих отметить новогодние и рождественские праздники за границей.

 

Директор туристического агентства Panda-Tur Ион Курмей сообщил, что «количество желающих провести Новый год в горах не падает, несмотря на то, что цены на турпакеты не из дешевых». Отдых на четыре дня в Брашове (Румыния) сейчас стоит порядка 400 евро с человека. Отдельно необходимо оплатить транспорт - 60 евро на автобусе в оба конца. Для украинского горнолыжного курорта Буковель цена немного ниже - 300 евро с человека на три дня.

 

«Это последние путевки, и в более дорогих отелях. После праздников, их стоимость сразу спадет, и уже можно будет съездить в ту же Румынию за 100 евро на три ночи», - сказал Курмей.

 

По его словам, низкими ценами молдавских туристов привлекли курорты в Болгарии - Банско, Боровец, Пампорово - примерно 160 евро на семь ночей в четырехзвездочном отеле.

 

«Однако, все места уже раскуплены. Есть еще пара предложений на период после Нового года, но и они быстро раскупаются. Стоимость таких путевок - от 75 до 120 евро на семь дней и шесть ночей, плюс транспорт - 65 евро с человека», - сообщил туроператор.

 

Для тех, кто предпочитает пляжи и солнце, туроператоры предлагают путевки на экзотические морские курорты. Самое популярное и доступное направление в это время года - Египет. Стоимость путевки в трехзвездочном отеле - от $300 на неделю.

 

«Египет привлекателен за счет системы «Все включено», практикуемы почти во всех отелях. И цены - более приемлемые, в сравнении с другими экзотическими направлениями», - сообщила менеджер турагентства Top Tur.

 

Также предлагаются путевки в Дубай, Таиланд, Шри-Ланка. Цены варьируют от 500 до 1,2 тыс. евро на человека на неделю.

 

В нынешнем году среди новинок числится поездка на остров Занзибар в Танзании. Вылет - из Одессы. Такое путешествие на неделю обойдется в $900. На месте туристам предлагается необычная экскурсия по сафари, где можно увидеть львов, зебр и других африканских животных.

 

А любителям городского туризма операторы предлагают отметить Новый год в европейских и российских крупных городах: Париж, Прага, Лиссабон, Вена, Рим, Москва или Санкт-Петербург. Стоимость путевки на три дня, включая новогоднюю ночь - от 500 евро.

8360 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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