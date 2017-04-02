Помощь от Германии

Правительство Германии предоставит Молдове техническую поддержку на 6 млн евро для развития государственных услуг. Это предусмотрено подписанным в среду межправительственным соглашением о техническом сотрудничестве.

Согласно документу, 2 млн евро пойдет на модернизацию местных коммунальных услуг, 1 млн евро - на консультирование премьер-министра в области экономики, и 3 млн евро - на повышение качества услуг в области здравоохранения. Внедрение проектов будет координировать Агентство международного сотрудничества Германии (GIZ). Правительство Молдовы, со своей стороны, обязывается освободить GIZ от уплаты всех государственных налогов.

«Подписание этого соглашения символично, так как 14 декабря 1991 г. Германия признала независимость Молдовы. В течение 25 лет эта страна оказывала нам постоянную поддержку в развитии демократии, экономики и социальной сферы. Также значим и ее вклад в реализацию Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС», - сказал на церемонии подписания министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

По словам посла Германии в Молдове Ульрике Кнотц, за все время сотрудничества, Берлин предоставил Кишиневу финансовую поддержку в размере более 120 млн евро.

«Эти средства пошли на модернизацию социальной инфраструктуры, государственного управления, особенно на местном и региональном уровнях, привлечение инвесторов, обеспечение питьевой водой сельских жителей», - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что правительство Германии готово выделить Молдове еще 10 млн евро в качестве гранта в рамках нового проекта по водоснабжению учебных заведений юга Молдовы.

Ранее правительство Германии обязалось предоставить РМ грант в размере 28,5 млн евро для снабжения питьевой водой центральных и южных районов республики.