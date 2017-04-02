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Вся президентская рать

№ 48 (1166) 30 декабря 2016

Президент Игорь Додон сразу после вступления в должность изменил структуру своего аппарата  и сформировал команду советников. Впрочем, почти все они были в ближайшем окружении нового главы государства и ранее, но в другом качестве.

 

Генеральным секретарем аппарата президента стал Руслан Флоча. Он известен тем, что возглавлял аппарат премьер-министра Зинаиды Гречаный, после чего трудился в НЦБК.

 

Советником по экономике назначена Елена Горелова – один из ведущих экспертов в области макроэкономики.

 

По юридическим и институциональным вопросам консультировать президента будет Максим Лебединский, бывший юрист Партии социалистов, член ЦИК с лета 2016 года.

 

Советником по политическим вопросам и пресс-секретарем в одном лице стал один из ближайших сподвижников Игоря Додона, глава фракции социалистов в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебан.

 

Вопросами образования, культуры и науки предложено заниматься  Корнелиу Попович.

 

Советником в области агропромышленного комплекса и публичной администрации назначен Ион Пержу, занимавший пост замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности в правительстве Зинаиды Гречаный.

 

Василий Шова будет заниматься хорошо ему знакомыми проблемами приднестровского урегулирования – он был министром реинтеграции во времена правления Партии коммунистов.

 

Депутат парламента от Партии социалистов Андрей Негуца занял пост советника по внешней политике. При этом из названия его должности убрали добавку «и европейской интеграции».  

 

Игорь Додон предложил представителям диаспоры принять участие в выборе кандидатуры на пост советника по вопросам диаспоры. Предстоит также назначить советников по вопросам безопасности и социального развития, а также секретаря Высшего совета безопасности.

13070 Автор: Соб. инф.
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