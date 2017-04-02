План выполнения обязательств

На последнем в этом году заседании правительства премьер-министр Павел Филип призвал ответственные ведомства «не расслабляться» и предпринять все меры, чтобы праздники прошли без инцидентов.

Меры не лишние. Именно новогодние и рождественские гуляния чиновников, как известно, в свое время закончились трагедией в «Пэдуря Домняскэ», положившей начало периоду турбулентности в обществе и раскола в правящей коалиции.

Сегодня правительство, как мантру, повторяет, что главная его заслуга – достижение стабильности в экономике и спокойствия в обществе. Потому упаси Бог от новых «Пэдуря Домняскэ» или других потрясений, которые вновь могут всколыхнуть граждан и расшатать непосильным трудом кабмина достигнутое равновесие.

Тем более, что у министров, как обычно, планов громадье и дел немерено. На заседании в среду правительство утвердило очередной Национальный план действий по реализации Соглашения об ассоциации Республика Молдова - Европейский Союз на 2017 – 2019 гг. В общем-то концептуальный План действий был утвержден сразу после подписания соглашения, где были расписаны меры, ответственные, сроки, ожидаемые результаты… Но власти вновь и вновь напоминают, что они действуют, действуют и действуют. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в европейском выборе Молдовы и желании правительства сполна выполнить обязательства, взятые при подписании СА.

В новом документе излагаются основные меры, которые власти должны предпринять с тем, чтобы выполнить взятые на себя обязательства перед европейскими институтами, в том числе касающиеся корректировки национального законодательства в соответствии с правовой базой ЕС.

Как отмечает пресс-служба правительства, ссылаясь на важность Национального плана действий, премьер-министр Павел Филип подчеркнул, что это «матрица» основных приоритетов кабинета министров на ближайшие три года, которые должны подчеркнуть неизменность стратегического направления развития Молдовы. «Я рад закончить год на восходящей ноте и в направлении европейского вектора развития. Высокая оценка наших усилий европейскими чиновниками должны сделать нас более мобилизованными и собранными в 2017 году», - заявил глава кабмина.

Отметим, что в документе важное место отводится процедуре отчетности и транспарентности мер по внедрению соглашения об ассоциации. В частности, предусмотрено, что граждане Молдовы смогут сами отслеживать выполнение Национального плана действий посредством он-лайн платформы www.monitorizare.gov.md, на которой будут размещаться все отчеты о выполнении тех или иных предусмотренных в законе мероприятий.

Среди других решений кабинета министров отметим очередное продление до 1 июля 2017 года разрешения на импорт нефтепродуктов через Приднестровье. Ранее в ноябре этого года было принято решение о предоставлении полномочий Таможенной службе на временной основе до 31 декабря 2016 г. осуществлять оформление на таможенном посту Бендеры-2 нефтепродуктов, ввозимых по железной дороге через пункт пропуска Новосавицкая-Кучурган.

Также правительство утвердило постановление об увеличении с 1 января 2017 года размера ежемесячного пособия на содержание ребенка в детдоме семейного типа и службе патронатного воспитания. На содержание ребенка в детдоме семейного типа пособие будет увеличено на 100 леев и составит 750 леев в месяц, а пособие на содержание ребенка в службе патронатного воспитания вырастет до 31 лея в день. В общей сложности на эти цели потребуется свыше одного миллиона леев, которые должны будут выделить местные бюджеты.

Помимо этого, кабмин обновил Положение о порядке установления и выплаты единовременной материальной помощи для восстановления здоровья пострадавших в результате Чернобыльской аварии. Документ устанавливает, что размер материальной помощи будет определяться в зависимости от установленной за предыдущий год средней заработной платы по стране, от группы инвалидности и периода участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Правительство на последнем заседании в году озаботилось и проблемой права на объединение. Не с Румынией, а права граждан на объединение в союзы, партии и другие организации. Согласно утвержденному проекту закона о внесении изменений в ст.42 Конституции Республики Молдова, предлагается гарантировать право граждан свободно объединяться с другими лицами, в том числе создавать профсоюзы или патронаты, а также вступать в них. В данный момент Основной Закон страны разделяет свободу создания и вступления в профсоюзы и свободу партий и других общественно-политических организаций. Международная практика не делает таких различий и гарантирует общую свободу объединений, ограниченную лишь соображениями национальной или общественной безопасности, защиты прав и свобод других лиц. Молдова подписала многие международные соглашения в этой сфере, но на уровне Конституции сохраняется нестыковка. Которую и предлагается устранить. Проект должен быть одобрен Конституционным судом и передан на рассмотрение в парламент.