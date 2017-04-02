Orange Smart City – город будущего

Благодаря применению инновационных технологий, Orange Moldova создаёт города будущего уже сегодня. Впервые в нашей стране внедрена концепция Smart City - «Умный город» - платформа, предусматривающая использование цифровых технологий для городского развития.

В качестве пилотного проекта концепт «инновационного города» Orange Moldova первым стал развивать в Хынчештах. Отправной точкой для этого стало преобразование населенного пункта в «город технологий» посредством повсеместного подключения к высокоскоростному интернету по оптическому волокну, мобильной сети 4G и бесплатному WiFi.

Недавно в Хынчештах компания Orange и её партнёры реализовали пилотный проект, направленный на повышение эффективности потребления электроэнергии для городского освещения. Инновационное решение, в основе которого лежит сеть LoRaWan, было внедрено впервые в Молдове благодаря технологиям компании Orange. Они служат базой для открытой и совместимой платформы, которая может быть расширена и адаптирована к меняющимся потребностям граждан и муниципалитетов. Речь идет о новых решениях для общественного транспорта, системах контроля качества воздуха и питьевой воды, наземного управления дорожным движением, о городском видеонаблюдении, об управлении общественными парковочными местами или менеджменте сбора мусора. Затраты на разработку и реализацию проекта полностью покрываются компанией Orange Moldova.

Жульен Дюкарро, Генеральный Директор Orange Moldova: «Orange Moldova является лидером в области инновационных цифровых технологий, а реализация данного пилотного проекта позволит местным органам власти быть более энерго-эффективными. Я хочу поблагодарить городскую администрацию города Хынчешты за восприимчивость, проявленную в реализации данного инновационного проекта, инвестиции в который принадлежат Orange».

Лоран Мозес, Генеральный Директор Flashnet SRL: «Flashnet – румынская компания по исследованиям и разработкам в области инновационного управления энергопотреблением. Мы внедряем свои технологии по всему миру, развиваем мировой рынок инновационного энергоосвещения посредством внедрения новейших технологий LoRa. Используя данную технологию, базовая станция может контролировать до 20.000 устройств в радиусе до 15 км, в зависимости от географического положения. Внедрение системы дистанционного управления эффективностью потребления электроэнергии для городского освещения стало более быстрым и экономичным, чем когда-либо».

Концепция «Smart City», внедренная в Хынчештах, предполагает цифровое регулирование освещения двух главных улиц города. Для реализации была создана беспроводная инфраструктура, а на существующие столбы электросетей и осветительные приборы было установлено инновационное оборудование. Программой можно управлять дистанционно, используя специальную платформу менеджмента потребления электрической энергии для городского освещения, которая осуществляет надзор над работоспособностью сети.

Андрей Пряшкэ, Директор по корпоративным продажам Orange Moldova: «Город инноваций – это город, который удобен населению, эффективен с точки зрения управления и экономичен для бюджета. Мы создали технологические возможности для развития всех этих компонентов. Интернет стал неотъемлемой составляющей жизни граждан, и мы отталкиваемся от этого. Первое, что предоставляет данное инновационное решение – это бесплатный доступ к сети WiFi, второе – доступ к инновационному энергоосвещению. Постепенно возможности платформы могут быть расширены и адаптированы к нуждам города и его граждан».

Александр Ботнарь, Примар города Хынчешты: «Я думаю, что многие локальные органы власти отстают от новых технологий, которые сегодня активно используются европейскими городами. Хозяйствующие субъекты в сотрудничестве с местными органами власти участвовали в реализации успешного проекта. Я хочу поблагодарить Orange Moldova за вклад в развитие города Хынчешты».

Реализация концепции Smart City – «Умный город» обеспечивает:

- надлежащее функционирование единого управления сетевой инфраструктурой и мониторинг всей сети в режиме реального времени;

- предоставление корректной и полной информации о возможных дефектах команде быстрого технического реагирования;

- уменьшение яркости света на каждом отдельном приборе освещения и конфигурации индивидуальных программ в зависимости от интенсивности уличного движения в разных временных интервалах;

- обнаружение и предотвращение несанкционированного потребления энергии и мошенничества;

- увеличение качества обслуживания, сокращение затрат на техническое обслуживание и возможность экономии 50% средств на потребление электроэнергии.